Liberalul Vergil Chițac, confirmat cu coronavirus, la o petrecere cu 400 de femei

Este stare de alertă după ce senatorul PNL Vergil Chițac a fost confirmat cu COVID-19. Acesta nu a fost doar la ședința BPN a partidului, de luni, dar și la o petrecere cu 400 de femei din comunitatea musulmană, de 8 martie. Acest lucru este confirmat de o postare pe facebook.

Concret, senatorul a participat la un eveniment organizat de Uniunea Culturală a Tătarilor din România cu ocazia zilei de 8 martie, pentru sărbătorirea Zilei Femeii. Organizatorul petrecerii a intrat în izolare odată ce a aflat acest lucru, informându-le despre caz și pe cele 400 de femei.

Premierul in exercitiu Ludovic Orban a declarat ca senatorul PNL Vergil Chitac a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conducerea partidului va fi testată pentru COVID-19. "Mă voi izola la Vila Lac 1", a declarat Orban. In plus, ministrii vor intra in izolare.