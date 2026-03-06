Lia Olguța Vasilescu cere ieșirea PSD de la guvernare. Tensiuni majore în Coaliție după adoptarea Bugetului de Stat 2026

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat vineri un semnal de alarmă care ar putea restructura scena politică, declarându-se oficial în favoarea ieșirii PSD de la guvernare imediat după adoptarea bugetului de stat în Parlament.

Partidul Social Democrat traversează un moment de introspecție politică tensionat, în care vocea liderilor locali începe să sune tot mai divergent față de strategia centrală. Punctul de plecare al noii dispute a fost marcat de intervenția categorică a primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Într-o discuție directă cu cetățenii pe rețelele sociale, edilul a oferit o perspectivă clară asupra calendarului retragerii: PSD ar trebui să asigure adoptarea bugetului de stat — act esențial pentru funcționarea țării, indiferent de calitatea acestuia — și să voteze imediat după aceea ieșirea din coaliție.

„Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu, cel puțin, asta voi vota”, a punctat Vasilescu, argumentând că orice erori bugetare pot fi rectificate ulterior, dar prezența la guvernare nu mai este oportună în condițiile actuale.

Între „scutul” responsabilității și riscul decontului politic

Această poziție radicală nu este însă împărtășită de toți liderii din teritoriu. Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea, reprezintă curentul care susține fermitatea poziției de guvernare. După consultări cu numeroase organizații locale, acesta a concluzionat că PSD este „condamnat” să fie găsit vinovat indiferent de alegerea făcută: dacă pleacă, va fi acuzat de abandon; dacă rămâne, va deconta erorile coaliției. În viziunea sa, un partid responsabil nu trebuie să dea înapoi în momente dificile, chiar dacă presiunea mediatică și politică este uriașă.

Pe de altă parte, conducerea centrală, prin vocea lui Sorin Grindeanu, încearcă să tempereze discursul, mutând accentul pe o evaluare tehnică și morală a guvernării. Grindeanu a subliniat că PSD nu are vocația de a rămâne la putere „din inerție”, ci doar dacă actul executiv produce rezultate palpabile pentru cetățeni și respectă votul primit. Evaluarea celor aproape 9 luni de guvernare este prezentată nu ca un gest de revoltă, ci ca o etapă obligatorie de maturitate politică, respingând ideea acceptării unui rol simbolic în guvern sau a unei politici de austeritate fără sens.

Scenariul blocajului: Refuzul guvernului minoritar și spectrul noilor majorități

Dincolo de dorința de retragere sau rămânere, liderii social-democrați avertizează asupra instabilității care ar urma unei eventuale rupturi. Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD și lider al CJ Olt, a fost tranșant în ceea ce privește viitorul legislativ: PSD nu va susține sub nicio formă un guvern minoritar.

Mesajul transmis partenerilor de coaliție este unul de forță: dacă se va forța ieșirea PSD de la guvernare, sarcina formării unei noi majorități va reveni celorlalte partide. Oprescu a avertizat subtil că alternativa la actuala formulă ar presupune alianțe nefirești între forțe politice diametral opuse, ceea ce ar arunca țara într-o criză de funcționare profundă.