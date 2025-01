Anunțul a fost făcut de jurnalista Anca Alexandrescu. Ea a subliniat că Olguța Vasilescu a demonstrat o performanță notabilă la nivel local, evidențiată prin proiectele implementate în Craiova, care au adus un impact semnificativ asupra comunității.

„Mai am o informație importantă și am văzut că ea a trecut neobservată: la Asociația Primarilor a fost aleasă în frunte Lia Olguța Vasilescu, susținută foarte puternic din spate din punct de vedere politic, având în vedere rezultatele pe care eu le-am prezentat decât când am fost acolo, la Craiova, ceea ce a făcut acolo. Olguța a stat în banca ei în ultima perioadă. Mi se pare o poziție extrem de importantă, care o propulsează din nou pe Ia Olguța Vasilescu în fruntea politicii românești. Sunt niște mișcări care se produc și vor mai veni odată cu valul de proteste și cu valul de schimbare”, a spus Anca Alexandrescu.