„Prinderea fugarului Cătălin Cherecheş reprezintă un semnal clar că nu avem sau nu mai există acest refugiu pentru cei care încearcă să scape de răspundere. Coroborat cu legea care astăzi a fost adoptată ('Legea fugarilor', n.r.), consider că este un semnal foarte bun pentru sistemul judiciar din România. Vă fac o precizare. Dat fiind faptul că legea a fost adoptată astăzi de Parlament şi dat fiind faptul că persoana care a fugit din ţară a fost prinsă, nu i se mai aplică pedeapsa. A fost prins de organul de poliţie înainte de intrarea în vigoare a acestei legi. Deci, nu i se mai poate aplica, pentru că infracţiunea asimilată celei de evadare s-a epuizat în momentul în care autorităţile din Germania l-au prins. Dacă legea era în vigoare la momentul în care el încă se sustrăgea şi în termen de şapte zile nu s-ar fi predat, ar fi răspuns şi cu privire la infracţiunea asimilată nou introdusă în lege", a precizat Gorghiu, la finalul şedinţei de Guvern.



Ministrul Justiţiei a precizat însă că primarul din Baia Mare este acuzat de alte două infracţiuni: trecerea frauduloasă a frontierei de stat în variantă agravantă în scopul sustragerii de la executarea pedepsei şi prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane.



Gorghiu consideră că prinderea lui Cherecheş reprezintă "o lecţie pentru toţi cei care cred că se pot sustrage de la executarea efectivă a pedepselor la închisoare în sistemul penitenciar din România".



În legătură cu extrădarea lui, Alina Gorghiu a precizat că sunt două scenarii. Astfel, dacă Cherecheş va accepta să fie extrădat în România, termenul pentru aducerea lui în ţară este de 10 zile, însă dacă refuză, atunci procedurile pot dura şi 60 de zile.



"Este foarte important să înţelegem că decizia de predare nu aparţine statului român, ci aparţine exclusiv instanţei din Germania, pe teritoriul căreia a fost găsit fugarul (...) Cu privire la numărul de persoane predate în România, Germania este pe locul doi după Marea Britanie", a subliniat Alina Gorghiu.



"Legea fugarilor", adoptată miercuri de Camera Deputaţilor, prevede că persoanele condamnate definitiv care nu se predau în 7 zile de la pronunţarea sentinţei vor primi în plus între 6 luni şi 3 ani pentru o infracţiune asimilată celei de evadare.