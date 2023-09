Compania sa a fost initial una de stat, a preluat niște active ale statului roman inca din 1991 printr-o Hotarare de Guvern. Ulterior o parte din activele din port s-au reintors in proprietatea statului. Cele pe care le are Romned, conform proceselor câștigate de Greavu cu Ministerul Transporturilor au rămas la această societate care se numea inițial Dezrobirea SA.

Conform Legii 15 s-a dat HG 19/1991 care infiinteaza din fosta Intreprindere de Exploatare Portuară Constanta, Administratia Portuara Constanta si inca trei societati printre care si noi. Ulterior in 1997 ea s-a privatizat, Greavu a cumparat-o. Avea in capitalul social toate construcțiile hidrotehnice aflate in portul Constanta si Mangalia.

Denuntul la DIICOT

În denunțul depus la DIICOT de omul de afaceri Sorin Greavu apare numele actualului ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a fost invocat de Nelutu Varga, patronul echipei de fotbal CFR Cluj.

In luna februarie a acestui an, Greavu a fost contactat de Neluțu Varga cu propunerea de a intermedia vanzarea companiei catre niste oameni de afaceri din Rusia.

Cum a decurs prima discutie cu Varga si ce s-a intamplat dupa ce s-au intalnit

„Varga m-a contactat, mi-a comunicat ca o sa se deplaseze cu o delegatie - mi-a comunicat nume, data. Domnii s-au prezentat, ne-am deplasat si am prezentat bunurile societatii. In discutiile de la birou Dl. Varga știa de existența litigiilor dintre societatea noastră și Administrația Portuară Constanța, prezentand documentele istorice ale capitalului social dansul a comentat că a fost la Dl. Grindeanu în birou, că l-a intrebat daca noi suntem proprietari, Dl. Grindeanu a chemat un subordonat si a raspuns „domnule, asta e nebun, nu este real. Vazand documentele societatii mi-a spus – cei de la minister nu cunosc adevarul si ca ar putea sa intervina ca are relatii de prietenie si sa rezolve litigiile”, a spus Sorin Greavu la Realitatea Plus, in cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.

„I-am refuzat ajutorul domnului Varga spunandu-i ca documentele societatii arata fara dubiu nelegalitatea aparentei de drept pe care o invoca Administrația Portuară. Mai departe am iesit la masa, dansul mi-a spus ca doreste 10% din valoarea tranzactiei, ca ma ajuta la un litigiu dar isi doreste o vila. I-am refuzat ajutorul mentionandu-i faptul ca documentele societatii sunt atat de clare incat nu am nevoie de niciun fel de ajutor. Cerea 10% din valoarea tranzactiei, probabil daca pentru a-si rezolva dansul litigiile cu Ministerul Transporturilor”, a mai spus omul de afaceri.

Cei doi potentiali cumparatori

„Cei doi exploatau un port in Rusia, si mi-au si spus verbal asta”, a spus Sorin Greavu. In denuntul depus la DIICOT mai scrie ca cei doi i-au propus sa petreacă un sejur la Moscova. Răspunsul lui Greavu a fost prompt: „Nu mi-as dori in parcursul unui razboi sa ma ducca turist intr-o tara beligeranta” a spus omul de afaceri.

„Eu am refuzat sa semnez orice document pe care l-au trimis ei. La un moment dat au disparut, nu am mai fost contactat. Din momentul disparitiei, abuzurile Administratiei Portuare s-au intetit si CFR, și APC comit abuzuri, APC a refuzat sa ne dea permisele de lucru”, a mai spus Greavu.

Un lung șir de litigii

- Ati avut senzatia ca cineva incearca sa pune presiune pe Dvs sa cedati sa vindeti aceasta companie in conditii avantajoase? a întrebat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu.

- „Avand in vederea abuzurile facute de Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime, bineinteles. In plangerea pe care am formulat-o am detaliat litigiile dintre noi si Administratia Portuara. Ele au inceput din 2013 printr-un proces pe care Administratia Portuara l-a pierdut in instanta in 2016, referitor la o chirie pe care mi-o cerea pe un presupus teren care se afla sub constructiile hidrotehnioce ale societatii. Imediat au pornit al doilea proces, la care au cerut suspendarea lui, el este pe rol. Apoi au pornit un al treilea proces, care a fost respins, si acum al patrulea proces l-au pornit pe data de 25 mai 2023 unde imi cer demolarea intregii infrastructuri portuare si evacuarea societatii” a răspuns Sorin Greavu.

