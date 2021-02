Vor fi două două întâlniri de lucru miercuri la Palatul Cotroceni. La Ora 14.00 va fi o ședință de lucru cu prim-ministrul României, Florin Cîțu, viceprim-ministrul Dan Barna și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, iar la 15.00, va fi o ședință de lucru cu prim-ministrul României, Florin Cîțu, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, și ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Năsui.

Pe agenda discuțiilor ar putea fi Planul Național de Redresare și Reziliență, care a fost dezbătut de oficiali la toate întâlnirile din această săptămână.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este un document strategic, care prevede investiţii şi reforme, structurat pe 12 domenii prioritare, respectiv: sănătate, educaţie, digitalizare şi securitate cibernetică, transport durabil, combaterea schimbărilor climatice, protecţia mediului, energie, eficienţă energetică, mobilitate urbană, mediu de afaceri şi antreprenoriat, cercetare-inovare, precum şi creşterea capacităţii de rezilienţă în condiţii de criză în domeniul sanitar şi alimentar.

Aceste domenii sunt grupate pe trei piloni principali ai Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, şi anume: I - Tranziţia Verde şi combaterea schimbărilor climatice; II - Serviciile Publice, dezvoltarea urbană şi valorificarea patrimoniului şi, nu în ultimul rând, III - Competitivitate economică şi rezilienţă.

România are un buget alocat estimat de 30,4 miliarde de euro destinat instrumentului de finanţare “Mecanismul de redresare şi rezilienţă”, din care 13,7 miliarde de euro sunt structuraţi sub formă de granturi şi 16,6 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Planul de Redresare și Reziliență a fost gândit de Uniunea Europeană pentru revenirea din criza provocată de pandemia de coronavirus.