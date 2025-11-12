În acest fel, agenții fiscului vor să recupereze prejudiciul de 1.000.000 de euro pe care Klaus Iohannis nu a vrut să îl achite.

Fiscul vrea să-și recupereze banii

Suma revendicată de ANAF reprezintă chiria acumulată de familia Iohannis pe parcursul a 16 ani pentru un spațiu comercial situat în centrul Sibiului, imobil pierdut ulterior în instanță.

La aceasta se adaugă dobânzi și penalități calculate de un expert independent, care ridică totalul datoriei la aproximativ un milion de euro. Prin demersul pregătit pentru luni, fiscul urmărește să asigure recuperarea acestor bani prin sechestrarea bunurilor familiei Iohannis, inclusiv a locuinței în care aceștia trăiesc în prezent.

Iohannis, pus să plătească reparațiile pentru casa confiscată: câți bani are de dat statului

Mai mult, imobilul confiscat nu se află într-o stare bună. Acesta necesită reparații ample, fiind afectat de infiltrații de apă și de degradarea tencuielii. Experții susțin că este nevoie de lucrări capitale pentru a reda clădirii condițiile optime de locuire și pentru a preveni deteriorarea suplimentară.

Imobilul din centrul Sibiului, motiv de răfuială între Iohannis și ANAF

Șeful ANAF a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre modul în care inspectorii Fiscului au intrat în imobilul pierdut în instanță de cuplul Iohannis. Deși fostul președinte și soția sa au declarat că nu au putut fi prezenți la executarea silită deoarece nu mai dețin cheia locuinței, reprezentanții ANAF au găsit una dintre chei chiar în yală, pe interior — însă abia după ce au fost nevoiți să spargă ușa.

După discuții cu familia Iohanis, care a transmis că este de acord ca Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu să intre în imobil, dar că nu participă la operațiune, inspectorii au intrat în imobil.

"Prin intermediul avocatului, aceștia (soții Iohannis - n.r.) au transmis că nu mai dețin cheia locuinței și consideră că nu este necesar să fie prezenți la momentul predării", a relatat președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica.

Odată intrați în clădire, inspectorii au avut o mare surpriză.

"Colegii noștri au forțat una dintre intrări și au pătruns în interiorul imobilului (...) au constatat că imobilul se află într-o stare de degradare și că într-una dintre uși se află cheia imobilului."

La începutul lunii octombrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunța că a preluat o cotă de 50% dintr-un imobil din Sibiu, deținut până în 2015 de fostul președinte Klaus Iohannis, pe motiv că acesta a devenit proprietar al unei moșteniri neatribuite legal.

