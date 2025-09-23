”România nu e pregătită pentru a apăra spațiul aerian împotriva dronelor. Nici Polonia nu este pregătită, nu vă supărați, nici țările Baltice. Singurii care sunt pregătiți că sunt în război sunt ucrainieni, cât de cât, pentru că împotriva dronelor poți să folosești avioane de vânătoare și rachete de sute de mii de euro și n-ai rezolvat nimic. Fiind că dacă cumva vin drone cu sutele, cum s-a întâmplat în Ucraina, într-o noapte 800 de drone, e imposibil să scoți acele drone cu rachete de pe avioane militare.

Dacă te uiți cum arată România în acea zonă, 150 de kilometri în Dobrogea, nu poți să acoperi astăzi, cel puțin astăzi, toată acea zonă cu tunurile anti-aeriene clasice cu care se poate doborî aceste drone care merg cu 180, cu 200, cu 250 de kilometri pe oră. De aceea spun că nu suntem pregătiți, trebuie să spunem acest lucru. Nimeni nu a fost pregătit pentru această era a dronelor.

Este o testare, rușii asta fac în acest moment. Testează, trimit drone fără încărcătură, doar de a vedea cum reacționează fiecare”, a declarat Kelemen Hunor.