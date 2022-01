„Maine se deschid scolile in format fizic in Romania la 3 zile dupa Revelion. Exact timpul mediu de incubatie pentru cazurile de Omicron. Este o decizie dezolanta...

Astfel dupa ce petrecerile si minivacanta de Revelion au raspandit Omicron in toate orasele din Romania, scolile vor asigura raspandirea Omicron in toate familiile care au copii la scoala in Romania, iar parintii si bunicii acestor copii le vor raspandi la birou sau in biserici si celor care nu [mai] au copii in scoli.

Nici daca planuiau un experiment de infectare in masa si demolarea controlata a sistemului medical, nu puteau alege mai bine suprapunerea unor seturi de evenimente de tip super-spreader atat de corect pentru a asigura o explozie de cazuri.

Acum o saptamana am prezentat un grafic cu cel mai optimist scenariu care anunta debutul vizibil al valului 5-Omicron pe curba in a doua saptamana din ianuarie.

Din pacate, valul 5-Omicron a debutat deja la 3 zile dupa petrecerile de Craciun, in 27 decembrie 2021 si va fi puternic accelerat de cuplarea relaxarii de Revelion cu deschiderea prematura a scolilor in format fizic.

Pentru a simplifica calculele in perioada urmatoare, putem considera debutul oficial al valului 5-Omicron in data de 1 ianuarie 2022.

Debutul valului confirma si prognoza ca Omicron va deveni dominanta pana la finalul acestei saptamani.

Ma astept ca raportul VOC de marti sa confirme acest lucru, dar avem deja si raportul Medlife care arata o pondere medie de 35% a cazurilor de Omicron. Nu am nici o indoiala ca Omicron are deja o pondere de 50% din numarul de cazuri diagnosticate.

In aceasta saptamana cresterea a fost inca temperata de ponderea importanta numarului de cazuri Delta care care desi se afla intr-un platou, inca reprezinta probabil in jur de 50% din cazurile noi.

De saptamana viitoare Omicron va forta valul in regim turbo si ma astept sa terminam saptamana la peste 2,500 de cazuri pe zi (sunt excesiv de rezervat aici).

Debutul valului 5 a fost deci avansat cu aproape 2 saptamani fata de prognoza INSP, tocmai datorita masurilor de relaxare inoportune, a abandonarii certificatului verde si a deschiderii scolilor in cel mai prost moment posibil din punct de vedere epidemiologic.

Dintre cei 3 factori agravanti, deschiderea scolilor in format fizic la 3 zile dupa petrecerile de anul nou pentru a recupera o vacanta inutila si pe care nimeni nu a cerut-o.

Este fara indoiala cea mai irationala masura posibila dintre toate. Pentru aceasta decizie nu mai trebuie sa cautam motive epidemiologice ci motive psihiatrice, in zona de psihopatie.

Nu exista nici macar un singur motiv pentru a nu deschide scolile in format online pentru 2 saptamani, timp in care sa fie permisa vaccinarea copiilor intre 5 si 11 ani de catre parintii care doresc sa ii trimita la scoala protejati de vaccin.

De aceea nu veti auzi nici macar o scuza pentru pretul platit de copiii nostri, dimpotriva, sunt semne ca deciziile Ministerului Santatii vor fi cenzurate in continuare de la Cotroceni prin numirea unui secretar de stat decorat de Presedinte pentru obedienta sa politica.

Probabil ca Romania Educata nu include si copiii vulnerabili la COVID-19, doar pe cei care vor supravietui selectiei naturale prin infectare impuse de guvern parintilor. Astfel parintii nu mai au dreptul sa isi tina copiii acasa si sunt obligati de lege sa ii trimita in clase sa se infecteze.

Autoritatile se dovedesc foarte curajoase atunci cand isi asuma riscuri pentru sanatatea copiilor nostri.

Pacat ca nu sunt la fel de curajoase cu adoptarea unor masuri pentru a proteja sanatatea copiilor nostri.

Avem deja un numeroase rapoarte care arata fara exceptie ca numarul de cazuri pediatrice si in randul tinerilor pana in 29 de ani este mult mai mare in cazul Omicron decat in cazul Delta.

Acest profil a fost evident in Africa de Sud si este evident acum in toate tarile unde valul Omicron a debutat de mai mult de 2 saptamani (Danemarca, UK, Germania, Franta, USA, etc).

In imagine aveti grafice de acum 2 saptamani unde erau identificate tendintele care au fost amplu confirmate de atunci.

Din fericire, numerele in valori absolute raman mici si copiii raman un procent mic din totalul celor spitalizati, chiar daca cresterea relativa este foarte mare.

Din nefericire, cresterea spitalizarii in randul copiilor, chiar daca nu va fi insotita si de o crestere a deceselor, duce la crestere exponentiala a riscului de long-covid.

Care sunt aceste riscuri?

Toate riscurile pe termen lung produse de infectare cu SARS-CoV-2 la copii, sunt puse pe seama vaccinului de catre antivaccinisti. Este deci simplu sa aflati de ce trebuie sa evitati infectarea cand suntem atat de aproape de posibilitatea de a ne vaccina si copiii intre 5 si 11 ani.

Sub 5 ani, cel mai important factor de protectie pentru copii sunt parintii si anturajul imediat este vaccinarea, preferabil cu booster, iar in timpul valului 5-Omicron rugati sa vizitatorii poarte masca FFP2/N95 in preajma copilului (plimbarea in parc in aer liber ramane sigura).

Cand vine vorba de copii, filozofia cea mai sigura (mai ales in timpul valului) este: mai bine sa regret ca am fost exagerat decat sa regret ca nu am fost exagerat.

Pentru mine faptul ca am pierdut mai multe vieti de copii (0-19 ani) in valul 4-Delta in Romania, decat in toate valurile precedente cumulat, demonstreaza amplu cat de mult s-a degradat protectia santatii si vietii copilului in Romania in ultimul an de pandemie.

Nu avem nici macar anuntata intentia de a se proteja mai bine copii in valul 5-Omicron, dimpotriva avem doar masuri de propaganda fantezista ca ne explica in diverse forme de ce e mai bine pentru viitorul lor sa se infecteze decat sa faca scoala online pentru 1 luna.

Nu avem scenarii obiective de a intra in online, nu mai avem semafor scolar, nu se mai permite scoala online pentru familiile cu persoane cu risc crescut.

Nu se cere nici certificat verde pentru elevi si profesori, desi toti stim deja cat de putin dureaza validarea la intrare.

Nu avem sisteme eficiente de aerisire si filtrare, nu avem detectatoare de CO2 care sa anunte profesorii cand e necesara aerisirea clasei.**

La aproape toate intrebarile legate de siguranta in scoli avem raspunsuri simple: nu, Nu, NU.

Din fericire avem si lucruri bune care pot face prezenta fizica mai putin riscanta pentru elevi si profesori:

- obligativitatea mastii, care stim sigur ca ofera o protectie foarte buna mai ales in cazul mastilor FFP2/FFP3.

- testarea saptamanala, care din pacate pare sa fie un esec la fel de lamentabil ca vaccinarea***

- copiii intre 12 si 18 ani se pot vaccina cu acordul parintilor (vaccinarea lor e sigura si recomandata de CDC, ECDC, etc)*

- copiii intre 5 si 11 ani se vor putea vaccina in curand cu acordul parintilor (vaccinarea lor e sigura si recomandata de CDC, ECDC, etc)*

Imi intaresc recomandarea de a evita scoala in prima saptamana, cand se vor developa cazurile venite din vacanta. Am vzut si in valul 4-Delta ca scolile se vor inchide oricum. Daca nu le inchidem noi ca sa protejam santatea copiilor si profesorilor, le va inchide valul pandemic tocmai pentru ca va imbolnavi rapid toate scolile din mediul urban.

Un avertisment important vine si din Marea Britanie si SUA, unde autoritatile sanitare au atras atentia autoritatilor din educatie si parintilor ca numarul de imbolnaviri in randul personalului didactic poate creste atat de repede incat e posibil sa nu existe resurse umane pentru a mentine scolile deschise.

Pregatirea pentru scoala online trebuie asadar facuta tocmai pentru ca am decis sa deschidem scolile in format fizic la debutul valului 5-Omicron, la fel cum pregatirea spitalelor trebuie facuta tocmai pentru ca nu am facut mai nimic sa limitam raspandirea virusului”, a transmis Octavian Jurma.