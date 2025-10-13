În urma diagnosticului, Biden a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar în prezent urmează un tratament combinat de radioterapie și terapie hormonală, potrivit declarațiilor oficiale făcute de biroul său de presă.

Tratamentul complex pe care îl urmează Trump

Reprezentanta sa, Kelly Scully, a confirmat că fostul lider american se află sub atentă supraveghere medicală:

„Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, președintele Joe Biden urmează în prezent radioterapie și tratament hormonal.”

Surse apropiate familiei afirmă că intervenția chirurgicală a decurs fără complicații, iar starea de sănătate a lui Biden este una stabilă.

Mesajul emoționant al lui Biden

După primirea diagnosticului, Joe Biden a transmis un mesaj public prin intermediul platformei X, în care a mulțumit celor care l-au sprijinit:

„Cancerul ne afectează pe toți. La fel ca mulți dintre voi, Jill și cu mine am învățat că suntem cei mai puternici în momentele dificile. Vă mulțumim pentru dragoste și sprijin.”

Familia Biden a fost profund marcată de această boală, după ce fiul său, Beau Biden, a murit în 2015 în urma unui cancer cerebral.

O boală frecventă, dar cu șanse mari de tratament

Conform American Cancer Society, cancerul de prostată este cel mai frecvent tip de cancer la bărbați, însă progresele medicale din ultimii ani oferă rata mare de supraviețuire atunci când este depistat la timp.

De-a lungul vieții sale, Joe Biden nu a ascuns luptele interioare prin care a trecut. Într-un interviu recent, el a povestit despre perioada întunecată din 1972, când și-a pierdut prima soție, Neilia, și fiica lor de doar 18 luni, într-un tragic accident rutier.

„Am crezut că nu trebuie să fii nebun ca să te sinucizi. M-am gândit să merg la Delaware Memorial Bridge și să sar...”, a mărturisit Biden, vorbind deschis despre disperarea trăită atunci.

O luptă continuă, dusă cu demnitate

În ciuda provocărilor medicale și personale, Joe Biden continuă să transmită un mesaj de curaj și reziliență, arătându-se determinat să înfrunte boala cu aceeași forță cu care a depășit alte încercări din viața sa.

Criza de sănătate a fostului președinte a stârnit valuri de susținere din partea liderilor politici și a cetățenilor americani, care i-au transmis mesaje de încurajare și urări de însănătoșire grabnică.