Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Totul despre primul raport al Comisiei Europene privind statul de drept în Uniunea Europeană

Dacă pana acum, cea mai provocatoare declaratie a unui lider internațional ii aparținea lui Macron cu "NATO care a intrat in moarte cerebrala", iată ca este devansata de poziția extrem de lipsită de nuanțe a premierului Olandei, Mark Rutte, care a vorbit despre fondarea unei noi uniuni europene fără Polonia și Ungaria.

Comisia Europeana a publicat miercuri primul sau raport privind statul de drept in Uniunea Europeana.

Raportul comisiei europene notează ca: “In pofida progreselor inregistrate de Romania in lupta anticoruptie in ultima decada, provocarile cu care s-a confruntat sistemul judiciar in perioada 2017-2018 au ridicat semne de intrebare in ceea ce priveste sustenabilitatea reformelor anticoruptie."

In alta ordine de idei, comunitatea internațională este îngrijorată de evoluția războiului din Caucaz unde forţele azere şi cele armene continuă să se lupte în Nagorno-Karabah şi să reclame succese pe front.

Situația devine din ce in ce mai complicata in conflictul din Mediterana de est. Secretarul de stat Mike Pompeo a întreprins o vizita oficială in Grecia in perioada 28-29 Septembrie, fiind cazat in reședința premierului Kyriakos Mitsotakis. Vizita vine pe fondul răcirii relațiilor dintre administrația Trump și regimul lui Erdogan. Pompeo a pus in discuție mutarea bazei nucleare americane de la Incirlîk în Creta. Și in sfârșit vom discuta și despre prima dezbatere televizată a celor doi candidaţi la preşedinţia SUA, republicanul Donald Trump şi democratul Joe Biden, care a avut loc marţi seara, în Cleveland.

Va aștept alături de Dan Dungaciu, Stefan Ciochiaru, Gen. Alexandru Grumaz și Mihai Rusu de la München.