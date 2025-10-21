Naționalista promite o guvernare cu mai multe femei ca niciodată în fruntea instituțiilor-cheie. Admiratoare declarată a „Doamnei de fier”, Margaret Thatcher, aceasta vrea să redea Japoniei stabilitatea politică și economică pierdută în ultimii ani.

Noul premier vine cu o agendă ambițioasă: de la relansarea economiei și combaterea declinului demografic, până la echilibrarea reprezentării de gen într-o țară unde doar 15% dintre parlamentari sunt femei. Iar victoria ei a fost salutată și de piețele financiare: Bursa de la Tokyo a urcat la niveluri record imediat după vot.

Alegerea lui Sanae Taikaiki

Parlamentul japonez a ales-o pe Sanae Takaichi ca prim-ministru al Japoniei, încheind un vid politic care a durat trei luni după înfrângerea electorală a Partidului Liberal Democrat (LDP) în luna iulie, notează BBC. Deputații din Camera inferioară au votat pentru Takaichi cu 237 de voturi, depășind majoritatea necesară. Anterior, ea câștigase și votul în Camera superioară, care are mai puțină putere legislativă.

Sanae Takaichi îl va înlocui pe Shigeru Ishiba, care a condus guvernul timp de un an. Ishiba a demisionat împreună cu cabinetul său marți dimineață, deschizând calea pentru succesorul său. Alegerea lui Takaichi survine la o zi după ce partidul său a încheiat un acord de coaliție cu un nou partener, apropiind blocul de guvernare și mai mult spre dreapta.

Cine este Sanae Takaichi

Sanae Takaichi s-a născut în 1961 în prefectura Nara. Mama sa a fost ofițer de poliție, iar tatăl lucra într-un birou. Cariera politică a început în anii 1980, într-un context tensionat de conflicte comerciale între SUA și Japonia. În 1996, a fost aleasă în parlament din partea LDP și a devenit cunoscută ca o voce conservatoare și vocală. A fost aleasă de zece ori, suferind o singură înfrângere.

Premiera istorică și așteptările

Deși devine prima femeie premier al Japoniei, experții anticipează că Takaichi nu va prioritiza promovarea egalității de gen sau a diversității. În Japonia, egalitatea de gen rămâne o provocare: țara s-a clasat pe locul 118 din 148 în ultimul raport al Forumului Economic Mondial. Pozițiile de conducere sunt dominate în mod tradițional de bărbați, iar numărul femeilor în parlament și în poziții de afaceri a crescut lent.

Bariera socială și culturală pentru femei

Guvernul și-a propus ca până în 2020 să atingă 30% femei în funcții de conducere, obiectiv amânat și încă neîndeplinit. Deși femeile japoneze sunt printre cele mai educate din lume, presiunile sociale și familiale limitează accesul lor la funcții de conducere. În mod tradițional, se așteaptă ca femeile să devină gospodine, iar anumite tabuuri culturale afectează participarea lor activă în politică sau în afaceri, notează jurnaliștii britanici.

Coaliția și orientarea politică

Acordul recent de coaliție al LDP, finalizat cu un partener nou, consolidează direcția partidului spre dreapta, ceea ce sugerează că guvernul condus de Takaichi va adopta politici conservatoare puternice în perioada următoare. Alegerea sa marchează atât o premieră pentru femeile din Japonia, cât și o continuare a tradițiilor politice conservatoare ale LDP.

