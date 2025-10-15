Polițiștii doljeni au fost alertați chiar de una dintre victime. Femeia de 72 de ani le-a spus poliţiştilor că, în timp ce se afla la locuinţa din comuna Valea Stanciului, persoane necunoscute au intrat în louinţă, au agresat-o fizic şi i-au furat banii.

”Din cercetări, s-a stabilit că, în seara zilei de 14 septembrie, cei doi ar fi pătruns în curtea şi locuinţa persoanei vătămate, având feţele acoperite, unde, prin exercitarea de acte de violenţă, atât asupra femeii, cât şi asupra soţului acesteia, ar fi sustras suma de 3.000 de lei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

În urma investigaţiilor, poliţiştii au stabilit că bănuiţi de comiterea faptei sunt un bărbat de 35 de ani şi un băiat de 15 ani, ambii din comuna Valea Stanciului.

Ei au fost duşi la audieri, ulterior fiind reţinuţi pentru 24 de ore, pentru tâlhărie calificată.

Cei doi urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea, pentru luarea unei măsuri preventive.