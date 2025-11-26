Judecătorii italieni au solicitat informații precise despre spațiul alocat deținuților, condițiile sanitare, accesul la asistență medicală și gradul de supraaglomerare. În lipsa acestor clarificări, instanța a considerat că nu poate lua o decizie definitivă privind predarea celor doi frați în România.

Potrivit ultimelor informații, Dani Mocanu și fratele său se află în arest la domiciliu în Italia, la casa tatălui lor din Napoli. Măsura a fost decisă de Curtea de Apel Napoli după ce aceștia au fost reținuți, în contextul urmăririi internaționale dispuse de România.

Frații Mocanu au fost condamnați definitiv în România pentru tentativă de omor după ce, în anul 2022, au atacat doi bărbați, iar una dintre victime s-a ales cu răni grave. Cei doi sunt condamnați la patru, respectiv șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor.