"Rusia si Uniunea Sovietica au jucat intotdeauna pe teritoriul Romaniei si, de multe ori, joc in interesul lor inteligent.

Rusii au stiut sa se organizeze foarte bine si sa organizeze impotriva noastra o serie intreaga de actiuni.

Eu cred in aceasta axa, sa ii spunem, in aceasta apropiere intr-o Bulgarie care este rusofila, nu in intregime, dar in mare parte rusofila (...) si, pe de alta parte, o Ungarie care stiti in ce relatie este cu Rusia, si se adauga bomboana pe coliva, se adauga Austria, care ani de zile a stat sub ocupatie sovietica", a declarat istoricul, la Realitatea PLUS.