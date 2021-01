IPS Teodosie încalcă din nou regulile

Anuntul a venit din partea Arhiepiscopiei Tomisului, care a anuntat ca Inaltpreasfintia sa Teodosie va oficia slujba din aceasta seara, slujba care va incepe in Catedrala incepand cu ora 22:00, asta in conditiile in care la nivel national sunt in continuare valabile restrictile de circulatie care incep incepand cu ora 23:00 si sunt valabile pana la 5 dimineata.

Concret, in acest interval, cei care ies din casa trebuie sa o faca sub un motiv intemeiat si, in acelasi timp, sa aibe asupra lor o declaratie pe proprie raspundere privind maotivul deplasarii.

Anuntul vine in contextul in care IPS Teodosie a oficiat si slujba cu prilejul trecerii in Noul An la o ora diferita fata de cea recomandata inclusiv de Biserica Ortodoxa Romana si, implicit, de autoritatile la nivel national pentru prevenirea raspandirii epidemiei de coronavirus.

Si in acel caz, a fost o slujba la care au participat mai bine de 100 de credinciosi, insa politistii au decis sa nu acorde amenzi.