Un episod dintr-un cantonament în care se afla marea gimnastă a pus pe jar colegele, antrenorii dar mai ales „organele de supraveghere”. S-a speculat atunci, inclusiv că Nadia ar fi încercat să-și ia viața. În timp ce antrenoarea acesteia le spunea apropiaților săi că este sigură că Nadia și-a provocat singură răni, voit, campioana a negat de fiecare dată aceste lucruri. Mai mult, a ieșit la iveală și modul în care aceasta a băut o substanță toxică, în timp ce se afla în cantonament și era des verificată.

Presupusa tentativă de sinucidere a Nadiei Comăneci a fost amintită și în cartea „Nadia și Securitatea“, scrisă de istoricul Stejărel Olaru în 2021. Aici sunt descrise mai multe momente tensionate din viața campioanei, dar și scenele de automutilare atribuite Nadiei Comăneci de către antrenorii săi.

Scandal la un mare magazin de modă. Angajații se revoltă: Vizite la toaletă contracronometru. „Am mers ca vitele”



Antrenoarea Marta Karolyi împărtășea apropiaților săi că este sigură că Nadia și-a făcut singură răni. Campioana a negat însă de fiecare dată aceste lucruri. Unul dintre episoadele șocante ar fi cel în care, în cantonamentul de la Baza 23 August din București, din 1978, Nadia Comăneci a băut o substanță toxică. Deși s-a speculat că gestul a fost unul intenționat, sportiva a explicat că a încurcat paharul cu suc pus pe masă, cu cel în care se afla substanța.

”Am avut un acces de furie. În fața ușii mele își făceau permanent de lucru tehnicienii de la lot, întrebându-mă dacă am nevoie de ceva, unde mă duc, ce fac. N-am mai suportat și m-am întors în cameră, trântind ușa. Tremuram de nervi. Am luat o înghițitură și am simțit o arsură îngrozitoare în gură, în stomac.“, a relatat, în trecut, Nadia Comăneci, potrivit Realitatea Plus.

Toate reacțiile de la acea vreme ale gimnastei ar fi fost puse pe seama faptului că Securitatea a supravegheat-o pe campioană până la sufocare, impunându-i reguli absurde.



Nadia Comăneci a devenit imaginea României după ce a obținut primul 10 absolut din istoria gimnasticii, la Olimpiada de la Montreal în 1976, la doar 14 ani. La 28 de ani, în noiembrie 1989, Nadia Comăneci a fugit însă din România.

Studiul care potolește avântul ecologiștilor și veganilor: Vacile NU sunt cauza schimbărilor climatice