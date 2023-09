Cunoscutul analist politic, Ion Cristoiu atrage atenția autorităților în legătură cu fenomenul drogurilor care ia tot mai mare amploare în țara noastră. Analistul spune că cineva trebuie să verifice ca tirurile încărcate cu cereale care vin din Ucraina să nu conțină și droguri.

"Pe frontiera noastră cu Ucraina trec droguri. Traficul de droguri vine din Ucraina, trece pe la noi. Întrebare pe care i-o pun eu lui Cătălin Predoiu, Ciolacu, lui Ciucă și lui Iohannis: controlează cineva, verifică cineva dacă sub pretextul trecerii cerealelor trec droguri? Cine să-mi spună mie că într-un TIR dinăla, jumătate de TIR nu sunt droguri. Austria are date că pe frontiera asta la noi este svaițer, întreb încă odată în modul nu oficial, așa modest, pe Klaus Iohannis, pe Ciolacu, pe Ciucă și pe tristul de Predoiu. Întreb, verifică suspiciunea că sub pretextul cerealelor trec droguri, nimeni nu verifică.", a spus Ion Cristoiu.