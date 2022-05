Șeful statului a spus că în contextul războiului din Ucraina și a incidentelor din Transnistria „este nevoie de mobilizarea de sprijin consistent pentru Chișinau”.

„E necesară mobilizare de sprijin consistent pentru Chișinău. România și Germania au aceeași abordare. Sunt alături de Republica Moldova.

Am reiterat ca Romania sprijina pe deplin integrarea Republici Moldova, a Ucrainei si a Georgiei in UE. Ca aliati NATO, Romania si Germania impartasesc obiectivul esential de mentinere a pacii si securitatii la Marea Neagra si dorim aprofundarea cooperarii cu Germania in acest sens”, a afirmat președintele Iohannis.