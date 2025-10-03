Momente de sinceritate cu Ioana Ene Dogioiu. Se miră și ea că premierul a rezistat o sută de zile la Palatul Victoria | VIDEO

Dogioiu se mircă că Guvernul Bolojan a rezistat 100 de zile. Foto/Arhivă
Dogioiu se mircă că Guvernul Bolojan a rezistat 100 de zile. Foto/Arhivă

Momente de cascadorii râsului, la Guvern. Ioana Ene Dogioiu se miră și ea că premierul a rezistat o sută de zile la Palatul Victoria și au apucat amândoi să facă bilanțul.

Gafe fără precedent chiar de la tribuna Guvernului! Purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan îi râde în față șefului ei când începe să facă prezentările.

Ioana Ene Dogioiu se miră și ea că premierul a rezistat o sută de zile la Palatul Victoria și au apucat amândoi să facă bilanțul.

Și mai șocant este faptul că aceasta a continuat gluma și a spus că speră să mai prindă încă o sută de zile la Guvern. 

@realitatea.plus O nouă gafă fără precedent din fruntea statului, de data aceasta vine chiar de la tribuna Guvernului! Ioana Ene Dogioiu se miră și ea că premierul a rezistat o sută de zile la Palatul Victoria și au apucat amândoi să facă bilanțul. Purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan îi râde în față șefului când începe să facă prezentările. #realitateaplus #stiri #Romania #Foryou ♬ original sound - Realitatea Plus