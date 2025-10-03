Gafe fără precedent chiar de la tribuna Guvernului! Purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan îi râde în față șefului ei când începe să facă prezentările.
Ioana Ene Dogioiu se miră și ea că premierul a rezistat o sută de zile la Palatul Victoria și au apucat amândoi să facă bilanțul.
Și mai șocant este faptul că aceasta a continuat gluma și a spus că speră să mai prindă încă o sută de zile la Guvern.
