Firea a evidențiat că aceste progrese nu sunt simple vorbe, ci realizări palpabile care contribuie la creșterea standardului de civilizație în România. Ea a declarant că, pentru a menține acest parcurs pozitiv, este esențial ca România să rămână activă în negocierile cu Uniunea Europeană, având o poziție strategică în noua Comisie Europeană. În acest context, votul recent din Parlamentul European a fost crucial.

Gabriela Firea și colegii săi din delegația social-democrată au jucat un rol important în asigurarea acestor voturi, subliniind necesitatea unei abordări pragmatice pentru a garanta bunăstarea românilor. De asemenea, europarlamentarul a exprimat sprijin pentru Roxana Mînzatu, noul comisar european responsabil cu portofoliul destinat oamenilor, evidențiind experiența acesteia ca fost ministru al fondurilor europene și capacitatea de a atrage resurse pentru dezvoltare.

În postarea pe pagina sa de socializare, europarlamentarul român a apreciat și activitatea lui Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, care s-a implicat activ în negocierile pentru această nouă echipă de comisari. Implicarea acestora, împreună cu eforturile colegilor social-democrați, este o dovadă a angajamentului față de prosperitatea României și asupra determinării de a continua drumul spre modernizare și dezvoltare durabilă.

„Un transport public mai curat și mai civilizat. Șosele și legături rapide cu Europa. Spitale moderne, dotate cu aparatură de ultimă generație, apă curentă și canalizare în satele noastre. Toate acestea s-au realizat în România din bani europeni.

Sunt lucruri palpabile, investiții de care se bucură românii și care aduc acel grad de civilizație spre care tindem. Nu sunt povești.

🇪🇺 Am votat alături de colegii mei din Parlamentul European ca România să rămână la masa negocierilor, cu o poziție strategică în noua Comisie Europeană. Doar așa putem obține o bună finanțare pentru educație, sănătate, pentru tinerii și familiile din țara noastră.

E adevărat, votul a fost foarte strâns, în plenul de la Strasbourg. 370 voturi pentru noul colegiul al comisarilor și 282 împotriva. Doar 14 voturi au făcut diferența. 7 voturi au fost asigurate de delegația social-democrată din România, europarlamentarii membri în Partidul Social Democrat. Am votat pragmatic, pentru că ne dorim in continuare bunăstarea românilor.

Îi urez succes colegei noastre social-democrate Roxana Mînzatu, în noua poziție de comisar european cu un portofoliu dedicat oamenilor. A fost ministru al fondurilor europene în România, știe cum să aducă în țară fonduri pentru dezvoltare și sunt convinsă că vom reuși împreună să continuăm pe acest drum, unul sigur pentru români.

Îl felicit și pe colegul meu Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, care s-a implicat activ in negocieri. De asemenea, pe toți colegii mei care au muncit pentru acest rezultat”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.