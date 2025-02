Pe final de mandat, Traian Basescu l-a recompensat pe Marius Iacob, pe atunci adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie și mâna dreaptă a Laurei Codruța Kovesi. Desi nu a mai activat în Armata României sau în alte structuri militare dupa ce a intrat în magistratură, acesta a fost avansat la gradul de general, potrvit Realitatea Plus. Traian Basescu a semnat, în 2014, “Decretul privind acordarea gradului de general de brigadă - cu o stea domnului colonel în rezervă Iacob Marius-Constantin din Ministerul Afacerilor Interne”.

Marius Iacob, care a stat în apropierea presedintelui Traian Basescu la parada de 1 decembrie din același an, a confirmat atunci pentru Lumea Justiției.ro înaintarea în grad. Adjunctul Laurei Codruta Kovesi a explicat atunci că este general în cadrul MAI întrucât a facut armata la graniceri.



“Este adevarat, am fost înaintat în grad. Pe site-ul Administrației Prezidențiale este specificat Ministerul Afacerilor Interne pentru că am facut armata la Ministerul de Interne la grăniceri, actuala poliție de frontieră. În 1994 am terminat facultatea, iar din octombrie 1994 până în martie 1995 am făcut armata, șase luni. După terminarea armatei am dobândit gradul de sublocotenent”, a explicat atunci pentru presă întreaga situație.





Supranumit procurorul Elodiu, după ce a coordonat ancheta în cazul morții Elodiei Ghinescu, soția polițistului Cioacă, lui Marius Iacob i-a plăcut întotdeauna în lumina reflectoarelor. Chiar și când nu era 100 la sută convins de probele pe care le aduna împotriva celor pe care îi punea sub acuzare...







Jurnaliștii Realitatea PLUS i-au cerut lui Marius Iacob un punct de vedere, însă acesta nu și-a făcut timp să răspundă.