Starea de alertă a fost prelungită cu 30 de zile, în intervalul 10 noiembrie - 9 decembrie 2025, a anunțat, luni, Instituția Prefectului Harghita.

Măsurile dispuse vizează, în continuare, "mobilizarea tuturor mijloacelor, forțelor și factorilor decizionali necesari pentru executarea lucrărilor necesare pentru menținerea în siguranță a perimetrului minier", dar și informarea punctuală a populației și a localităților învecinate despre evoluția fenomenului.

Accesul populației în zona afectată și în Canionul de Sare rămâne, astfel, interzis. Dacă situația o va impune - spun autoritățile - se va acorda asistență persoanelor și gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat.

De asemenea, în informarea citată se mai precizează că "Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM - Salina Praid, CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltul al județului Harghita monitorizează permanent evoluția fenomenului în perimetrul minier din comună, parametrii apei din pârâul Corund și cursurile de apă din aval".

Starea de alertă a fost instituită pentru prima dată în comuna Praid în data de 8 mai, când au început infiltrațiile în subteran, în urma ploilor abundente.

Ulterior, după inundarea salinei de apele pârâului Corund, la sfârșitul lunii mai, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a prelungit în fiecare lună starea de alertă în comună.