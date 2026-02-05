Întrevedere la nivel înalt. Xi Jinping anunță un „plan mare” cu Rusia, iar Putin vorbește despre o alianță care stabilizează lumea

Vladimir Putin a declarat, în timpul unei videoconferințe cu Xi Jinping, că relația politică dintre Moscova și Beijing reprezintă un element de stabilitate într-o lume marcată de tensiuni. Liderul rus a subliniat că cele două state sunt pregătite să își coordoneze pozițiile pe teme globale și regionale, declarație citată de presa internațională.

La rândul său, Xi Jinping i-a transmis lui Putin că cele două țări ar trebui să elaboreze un „plan mare” pentru dezvoltarea viitoare a relațiilor bilaterale, discuția fiind difuzată parțial de televiziunea de stat rusă.

Putin pune accent pe cooperarea economică și energetică

Președintele rus a afirmat că schimburile comerciale dintre Rusia și China au depășit pentru al treilea an consecutiv pragul de 200 de miliarde de dolari, în ciuda unei „ajustări” a indicatorilor economici. Putin a menționat că Rusia rămâne unul dintre principalii furnizori de resurse energetice pentru China și că parteneriatul energetic are un caracter strategic. El a vorbit și despre colaborarea în domeniul energiei nucleare civile, proiectele tehnologice comune și creșterea cu peste 20% a comerțului cu produse agricole.

Coordonare diplomatică în fața tensiunilor globale

Putin a insistat asupra rolului pe care îl joacă cooperarea ruso-chineză în contextul geopolitic actual, afirmând că, „pe fondul turbulențelor globale crescânde”, coordonarea politicii externe dintre cele două capitale rămâne esențială. El a menționat colaborarea în cadrul ONU, BRICS și Organizației de Cooperare de la Shanghai, unde tandemul Rusia–China are, potrivit lui, un rol cheie. Putin a transmis și sprijinul Moscovei pentru președinția Chinei în cadrul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific.

Contextul geopolitic al întâlnirii

Rusia și China au menținut o relație strânsă în plan economic, diplomatic și militar, inclusiv după declanșarea războiului din Ucraina în 2022. China este principalul partener economic al Moscovei și cel mai mare cumpărător de combustibili fosili ruși, contribuind indirect la susținerea economiei ruse în timpul conflictului. Reuniunea dintre Xi și Putin are loc în momentul în care Statele Unite susțin că se apropie de finalizarea unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina, iar Rusia și Ucraina participă la o nouă rundă de negocieri la Abu Dhabi.

China, Rusia și reconfigurarea ordinii mondiale

Beijingul consideră Moscova un partener prioritar în conturarea unei ordini mondiale multipolare, în timp ce Washingtonul exercită presiuni asupra Iranului — un alt aliat al Chinei — în contextul tensiunilor legate de dosarul nuclear. China cere negocieri de pace și respectarea integrității teritoriale a statelor, dar nu a condamnat ofensiva rusă în Ucraina și respinge acuzațiile privind furnizarea de armament către Moscova, punând prelungirea conflictului pe seama sprijinului militar occidental acordat Kievului.

Relația personală dintre Xi și Putin

Xi Jinping și Vladimir Putin au avut numeroase interacțiuni în ultimii ani, iar liderul chinez a arătat în repetate rânduri apropierea față de omologul său rus. În septembrie, Xi i-a găzduit pe Putin și pe liderul nord-coreean Kim Jong Un la evenimentele dedicate celor 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Cei doi lideri au schimbat și mesaje de Anul Nou la finalul lui decembrie.

Schimburi culturale și simboluri diplomatice

Putin a anunțat că Moscova va sărbători din nou Anul Nou Chinezesc, tradiție care s-a consolidat în ultimii ani, în timp ce Beijingul va marca Maslenița, sărbătoarea rusească dedicată sfârșitului iernii. Liderul rus a afirmat că peste 400 de evenimente culturale organizate în cadrul Anului Culturii Ruse și Anului Culturii Chineze au generat interes în ambele țări și că schimburile culturale vor continua.

