Este zi decisivă pentru planul austerității. Se anunță reduceri semnificative de cheltuieli de la bugetul de stat. După ce liderii coaliției vor da undă verde, ordonanța va fi adoptată de Guvern. Înghețarea salariilor bugetarilor, blocarea angajărilor la stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat sunt câteva dintre masurile care se pregătesc.

Pentru moment, se pare ca nu vom avea cresteri de taxe. Vorbim insa despre masuri pentru reduceri cheltuielilor la stat.

Reamintim ca in Coalitie se vorbeste deja despre un proiect care ar urma sa supraimpozitate salariile mai mari decat cel al presedintelui Romaniei, dar si despre pensiile speciale.

De altfel, in aceasta dimineata are loc o intrevedere intre Adrian Caciu si Marcel Ciolacu in biroul celui din urma, in conditiile in care saptamana asta va fi adoptata OUG care prevede reducerea cheltuielilor bugetare.

Saptamana asta are loc si sedinta Coalitiei in conditiile in care mai sunt doar 2 saptamani pana la rocada premierilor.