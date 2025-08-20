Întrebarea care l-a încuiat pe Nicușor Dan. De ce pensionarii s-au trezit cu CASS pe sume de câteva sute de lei?

Pachetul de măsuri al lui Ilie Bolojan i-a afectat în primul rând pe cei mai săraci români
Măsurile de austeritate prin care s-a introdus plata contribuției pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) asupra pensiilor și indemnizațiilor au afectat puternic beneficiarii unor legi cu caracter special, precum urmașii veteranilor de război sau ai persoanelor persecutate din motive etnice. Oamenii au fost surprinși când au observat pe fluturași că, din sumele care în general nu depășesc o mie de lei, le-a fost reținut 10%. Întrebat despre această situație, președintele Nicușor Dan n-a reușit să ofere o explicație clară.

Mulți beneficiari ai unor drepturi acordate prin legi speciale, așa cum sunt veteranii de război sau urmașii lor, au fost surprină să contastae că sumele primite în luna august sunt mai mici cu 10%..

Explicația a fost ofertă chiar de Casa Națională de Pensii, care a transmis că CASS de 10% se aplică integral asupra indemnizațiilor necontributive (precum cele acordate prin OG 105/1999 sau Legea 154/2021), indiferent de cuantum.

Instituția a precizat, explicit, că nu există plafon de scutire pentru aceste indemnizații, spre deosebire de pensiile contributive, care sunt scutite de CASS până la 3.000 lei.

În aceste condiții, impactul financiar este semnificativ, mai ales pentru cei care primeau sume modeste (sub 1.000 lei), deoarece reținerea se aplică pe întreaga sumă.

EXEMPLU CONCRET PENTRU O PENSIE DE URMAȘ 

Pentru o indemnizație în valoare de 450 de lei, acordată în baza OG nr. 105/1999, care reglementează acordarea unor drepturi persoanelor și urmașii persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România între 6 septembrie 1940 și 6 martie 1945, din motive etnicese va reține contribuția pentru asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 10%, adică 45 de lei, chiar dacă este sub pragul de 3.000 lei.

NICUȘOR DAN, ÎNCUIAT DE ÎNTREBAREA PRIVIND IMPOZITARE CU 10%

Întrebat despre această situație, președintele Nicușor Dan nu a reușit să ofere un răspuns clar. Deși persoana care l-a chestionat a folosit termenul generic de „pensie”, șeful statului a lăsat impresia că nu este familiarizat cu modificările legislative recente, altefel ar fi realizat că este vorba despre indemnizații în baza unor legi speciale.