Cod CAEN 9699 prevede “activități sociale (de exemplu, servicii de escortă, servicii de întâlniri, servicii de birou de căsătorii)” și “furnizarea sau aranjarea de servicii sexuale, organizarea de evenimente de prostituție sau operarea de stabilimente de prostituție”, iar această mențiune a generat un val de reacții în rândul opiniei publice.

Prin urmare, Institutul Național de Statistică (INS) a emis un răspuns prin care susține că prostituția nu va fi inclusă printre noile coduri CAEN, deoarece fiecare țară care transpune codurile CAEN reglementate la nivel european o face, totuși, ținând seama de specificul lor național.

”INS, ca parte a Sistemului Statistic European, adoptă Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN) în concordanță cu practicile internaționale. Clasificările pentru activități din fiecare stat membru sunt realizate în concordanță cu codurile claselor definite prin ”The ‘statistical classification of economic activities’ in the European Community” (NACE), descrierea fiecărei clase fiind în concordanță cu specificul național.

Datorită evoluțiilor din economie și societate, la nivel internațional, Comisia de Statistică a Națiunilor Unite revizuiește clasificarea ”The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities” (ISIC). La nivel european, pentru asigurarea comparabilității internaționale, EUROSTAT coordonează revizuirea NACE, derivată din ISIC, finalizată cu ediția actualizată NACE Rev.2.1, aprobată prin Regulamentul delegat (UE) nr. 137/2023 al Comisiei și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 19/20.1.2023.

• Pentru adaptarea la noile norme internaționale, Președintele Institutului Național de Statistică a emis Ordinul 377/17.04.2024, care aprobă versiunea revizuită a CAEN, respectiv CAEN Rev.3, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 385/25.IV.2024.

Acest Ordin nu face nimic altceva decât să armonizeze CAEN Rev.3 cu NACE Rev.2.1, legătura între entitățile de clasificare fiind de 1:1. Ordinul menționat conține structura CAEN Rev.3 (coduri și denumiri), fără a face o descriere a activităților.

NACE oferă un cadru general la nivel european, iar fiecare țară transpune descrierile activităților, așa cum a făcut și România de fiecare dată, ținând seama de specificul lor național.

Corespondența între edițiile succesive ale CAEN, respectiv CAEN Rev.2 → CAEN Rev.3 este elaborată și se află pe pagina web a INS. Structura (codurile și denumirile acestora) și tabelul de corespondență se regăsesc și pot fi consultate accesând următorul link: https://insse.ro/cms/ro/caen

• Structura CAEN Rev.3 nu face nicio referire la ”furnizarea sau aranjamentul de servicii sexuale, organizarea de evenimente de prostituție sau operarea de stabilimente de prostituție”, așa cum eronat s-a scris și vorbit în spațiul public.

De altfel, conform noului CAEN Rev.3, codul 9699 preia integral activitățile de la codul 9609 din CAEN Rev.2. În activitățile prevăzute la codul 9609 nu se specifică sub nicio formă ”furnizarea sau aranjamentul de servicii sexuale, organizarea de evenimente de prostituție sau operarea de stabilimente de prostituție”. Pe cale de consecință, nici în acest nou cod, 9699, nu vor exista astfel de prevederi”, a anunțat INS în comunicat.

