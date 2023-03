„Atenție! Problema voastră a venit de la Codruța și am aflat-o întâmplător de la procurori, nu de la mine. Nu eu spun. Ălora le-a fost frică. Îi chema dimineața și noaptea la 1 ***** aia din Bruxelles. Și i-au aliniat pe toți, și pe judecători și pe toată lumea, cine vă dă câștig de cauză, asta am aflat după câteva zile, când ți-am și spus. Deci pentru mine problemele astea nu-s probleme.

Nu ți-am cerut nimic. O să încerc să fac tot posibilul să nu mai pută. Ca să se poziționeze cumva neutru. Bă, nu mai am treabă cu ea. Înțelegi? Asta a făcut. Dar mai departe, ***** aia, că are boală, că-i e ciudă când e femeie, că ele au o rivalitate și nu știu ce, când a pus-o în funcție, nu știu ce *****, că am înțeles că Elena a pus-o în funcție pe Codruța și au ele ceva rivalitate între ele”, spunea Neluțu Varga într-o înregistrare obținută de Realitatea PLUS.