”La data de 31 august 2025, în jurul orei 00:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Miercurea Ciuc au fost sesizaţi despre faptul că, în comuna Siculeni, un bărbat ar fi fost agresat fizic cu un obiect tăietor-înţepător. Din primele verificări a rezultat că între victimă, un bărbat de 44 de ani, şi alţi doi bărbaţi, de 42 şi 43 de ani, ar fi izbucnit un conflict spontan, în urma căruia bărbatul de 43 de ani l-ar fi înjunghiat pe cel de 44 de ani”, a transmis, luni, IPJ Harghita.

Reprezentanții instituției au subliniat că victima a fost transportată la spital şi supusă unei intervenţii chirurgicale, însă, în dimineaţa zilei de 1 septembrie, a decedat.

”Cei doi bărbaţi au fost depistaţi la scurt timp şi conduşi la sediul Poliţiei pentru audieri. Faţă de cel bănuit de comiterea faptei a fost dispusă arestarea preventivă”, a mai transmis sursa citată.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor.