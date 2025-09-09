Potrivit unor martori care au filmat la fața locului, accidentul s-a produs luni seară.

"Intersecție blocată în Cartierul & Parcul Tineretului: așa arată un tramvai deraiat de o trotineta electrica de închiriat aruncata intenționat de câțiva inconștienți doar pentru a obține un short cu multe vizualizări! Din fericire nimeni nu a fost rănit, însă trotineta a luat foc la impactul cu tramvaiul."

VIDEO

Poliția Capitalei a oferit detalii despre modul în care s-a produs accidentul.

"La data de 08.09.2025, în jurul orei 20.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că la intersecția Bd. Gheorghe Șincai cu Bd. Tineretului a deraiat un tramvai.

Din primele verificări, un bărbat în vârstă de 57 de ani, a condus un tramvai pe Bd. Gheorghe Șincai dinspre Timpuri Noi către Eroii Revoluției, iar când a ajuns la intersecția cu Bd. Tineretului, ar fi acroșat o trotinetă electrică aflată pe linia de tramvai.

În urma evenimentului, tramvaiul a deraiat de pe șine. Nu au rezultat victime.

Tramvaiul a fost repus pe șine, fără a fi restricționat traficul rutier".

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar incidentul a fost înregistrat la Biroul Accidente Ușoare.

Poliția Capitalei a deschis o anchetă pentru a identifica persoanele care au pus trotineta pe șine.

Ca urmare a comentariilor de pe rețelele de socializare, potrivit cărora trotineta ar fi fost aruncat intenționat în fața tramvaiului, de câțiva tineri care voiau să filmeze scena, poliția face o anchetă pentru a-i identifica pe autori.