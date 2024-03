Sute de dosare au ars in urma incendiului care a cuprins institutia, luni dimineata. Camera unde se afla arhiva a fost cuprinsa de flacari.

In prezent, sunt luate in calcul mai multe variante. Vorbim, astfel, despre un scurt circuit, dar nu este exclusa nici o mana criminala.

Expertii vor stabili daca focul a fost pus intentionat, un dosar fiind deschis. Se fac cercetari in remn, ceea ce inseamna ca sunt cercetate faptele, nu persoane. De altfel, pana in prezent nu exista un suspect in acest caz.

Au ars mai multe dosare aflate in camera de arhiva. E vorba de dosare solutionate.

Un dosar penal este in lucru la IPJ Ilfov pentru distrugere din culpa

