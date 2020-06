Incendiu pe DN1. Un autocar cu zeci de pasageri a luat foc

Un incendiu a izbucnit la motorul unui autocar, in aceasta dimineata, in timp ce acesta se deplasa pe DN1. In autocar existau 46 de persoane, insa acestea au fost evacuate in cel mai scurt timp.

Pompierii care au intervenit la fata locului au reusit sa lichideze incendiul insa dupa primele estimari acesta a ars in proportie de 80%. Niciunul dintre pasageri si nici soferul nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.

ISU Prahova a actionat la locul incidentului cu trei echipaje de stingere și o ambulanta.