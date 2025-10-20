Peste 20 de locatari au fost nevoiți să iasă din clădire, iar o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui atac de panică.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea”, focul s-a declanșat într-un apartament situat într-un imobil din oraș, iar la fața locului au intervenit rapid mai multe echipaje de pompieri.

Intervenție de amploare a pompierilor

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate patru autospeciale cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare, o autoscară și autospeciala pentru transportul victimelor multiple.

„Incendiul s-a manifestat în interiorul apartamentului pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, fiind afectate mobilierul și deșeuri menajere”, au precizat reprezentanții ISU Dobrogea.

În total, 16 persoane – zece femei și șase bărbați – au fost evacuate de pompieri, iar alte șase persoane s-au autoevacuat. O femeie a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri la fața locului din partea unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiștii ISU, care au deschis o anchetă pentru a determina circumstanțele exacte ale incidentului.