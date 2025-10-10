Incendiul se manifesta cu flacără deschisă, iar din apartamentul afectat de foc a fost evacuat un bărbat de 55 de ani în stop cardio-respirator. Victima a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost transportată la Spitalul Județean Constanța.

În jurul orei 04.30, incendiul a fost lichidat.

Potrivit salvatorilor, 12 persoane s-au autoevacuat (7 femei, 4 bărbați și o fetiță în vârstă de 2 ani) și niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Flăcările au afectat un dormitor pe o suprafață de 15mp.