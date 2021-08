Incendiile din acest an au mistuit peste 4,2 milioane de hectare în Iacuţia, degajând nori uriaşi de fum care au ajuns săptămâna aceasta până la Polul Nord, la mii de kilometri distanţă.

Emisiile produse de încălzirea climatică începând din iunie totalizează peste 505 megatone de dioxid de carbon echivalent, conform estimărilor Serviciului de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAM). Cantitatea depăşeşte cu mult recordul de anul trecut, de 450 de megatone, înregistrată pe tot parcursul sezonului incendiilor, a declarat Mark Parrington, cercetător în cadrul CAM.

Iacuţia din nord-estul Siberiei este cea mai mare regiune a Rusiei, cunoscută pentru tundra sa şi iernile geroase. Dacă ar fi independentă, aceasta ar fi a opta cea mai mare ţară din lume.

Incendiile naturale fac parte din ciclul forestier din pădurile boreale nordice ale Rusiei, însă oamenii de ştiinţă au rămas uimiţi de amploarea şi intensitatea focarelor izbucnite în ultimii ani. Aceasta a coincis cu încălzirea extremă din Arctica, unde temperaturile medii cresc de peste trei ori mai repede decât în restul lumii.

Oraşele din Iacuţia au fost uneori învăluite în fum atât de dens încât razele soarelui au fost, practic, blocate.

În această săptămână, fumul degajat din Iacuţia a parcurs peste 3.000 de kilometri, ajungând până la Polul Nord, relatează Agerpres.

