Potrivit presei locale, mai mulți colegi ai victimei au fost răniți în urma incidentului. Autoritățile au confirmat că bilanțul persoanelor decedate din cauza incendiilor izbucnite în ultimele săptămâni în Spania a ajuns astfel la patru.

Canicula amplifică incendiile de vegetație

Țara se confruntă cu a treia săptămână consecutivă de temperaturi extreme, iar focarele de incendiu se extind rapid în nord-vestul și vestul Spaniei. Cele mai afectate regiuni sunt Castilia și Leon, Galicia, Asturia și Extremadura.

Pentru a face față dezastrului, autoritățile au mobilizat și unități ale armatei, care acționează alături de pompieri și echipe de intervenție civilă. Situația rămâne critică, în condițiile în care vântul și temperaturile ridicate favorizează extinderea flăcărilor.