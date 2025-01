Cunoscută pentru abordarea sa pragmatică în lumea nutriției, Mihaela Bilic a făcut o serie de declarații care aruncă în aer un nou mit legat de consumul alimentelor. Invitată în cadrul unei emisiuni tv, vestita nutriționistă a abordat subiectul conservelor și a așa zisei nocivități a acestora, iar discuția în contradictoriu a escaladat într-o adevărată ceartă prietenească.

Cătălin Măruță și Mihaela Bilic au purtat o discuție aprinsă pe tema nutriției. Invitată să discute despre dieta sănătoasă, Bilic a abordat și subiectul controversat al conservelor, și cât de nocive sunt acestea pentru consumul uman. Contrar așteptărilor, nutriționista a afirmat că acestea nu sunt nici pe departe atât de periculoase pe cât se crede.

„Nu că sunt sănătoase conservele, când le-a inventat Louis Pasteur, nu ai nevoie să pui conservanți. Procesul de fierbere împiedică dezvoltarea microorganismelor. Această conservă poartă numele de conservă, dar înăuntru avem legumele, mâncarea fără niciun agent de conservare pentru că prin fierbere se neutralizează agenții patogeni'.

În replică, Măruță a atras atenția la data de expirare a unei conserve. „Mihaela, asta e valabilă până în 2027', a spus gazda emisiunii.

Ce nu îți spune nimeni despre iaurtul cu fructe. Ce se ascunde în detaliul de pe etichetă pe care puțini îl citesc

Mihaela Bilic a acceptat provocarea și a explicat: „Dar ăsta nu e un lucru rău pentru că e un mediu steril, ea este sterilizată prin fierbere, poate să fie păstrată la temperatura ambiantă, dragile mele gospodine știu de conservele sterilizate prin fierbere care pot să fie consumate și după termenul de expirare. Vorbim de conservele de mazăre, fasole boabe, pește. Ele stau în cămară cu anii. Nu se strică. Este o metodă ieftină și la îndemâna oricui de a păstra lucrurile pe o perioadă lungă'.

Pentru a veni cu contra argumente la ce a spus interlocutoarea sa, Cătălin Măruță a adus în discuție un studiu recent care detaliază motivele pentru care conservele nu sunt considerate sănătoase. El a citit un studiu care contrazice această teorie și explică de ce conservele pot fi dăunătoare pentru sănătate.

„Dar fii atentă! Eu nu am studii medicale, cum ai tu. Am căutat pe Google, nu că a scris nu știu cine. Am găsit o chestie discutată de Comisia Europeană. Ei vorbesc despre toxicitatea cutiilor de conserve.

Scrie așa: „Potrivit unui studiu recent al specialiștilor americani, alimentele ambalate în conserve, fie că este vorba de pește, pate de ficat ori carne, pot fi foarte nocive pentru consumatori.

Riscul vine din ambalajele alimentare, în special cutiile de conserve. Cutiile metalice de conserve sunt concepute dintr-un material plastic care are drept scop prevenirea ruginii și menținerea produselor cât mai proaspete”'.

În replică, nutriționista a explicat: „La capitolul ambalaje, și pe vremea războiului, conserva era făcută din tablă. Acum, dacă noi punem în interiorul conservei de metal și folie de plastic ca să dea mai bine, nu știu de ce. Cert e că tabla și fierul din conservă îmbogățesc preparatul în fier'.