În sfârșit o veste bună pentru copii! Alocațiile se dublează de la 1 august

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a cerut Guvernului să amâne termenul, motivul principal fiind că sumele necesare nu au fost prevăzute în buget.

„Vom creşte alocaţiile pentru copii la rectificarea bugetară, astfel încât să existe fondurile necesare”, a răspuns premierul Ludovic Orban.

„Pentru a face lumina in chestiunea alocatiilor. Din 2008 cresterile au fost realizate la initiativa PNL. In 2015 prima oara, dupa ce timp ce 7 ani nu a fost crescuta si ulterior in 2019. Aparitia intempestiva acestui proiect de lege, tot in 2019, ne-a creat o problema foarte mare. Efortul bugetar necesar pentru dublarea alocatiilor este de peste 6 miliarde, in conditile in care bugetul pe anul acesta trebuie sa faca fata unor cresteri de pensii si salarii datorita legilor aflate in vigoare”, a mai zis premierul.