Răspunzând unei întrebări privind încasările mai mici din TVA, în condițiile majorării cotei standard și a cotelor reduse de TVA de la 1 august, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a spus că ipotezele luate în calcul la construcția bugetului de stat pe 2025 privind o creștere a colectării nu s-au materializat.

„Construcția bugetului s-a bazat pe o creștere a colectării care nu s-a materializat”

„Ipotezele luate în calcul la construcția bugetului pe 2025, de aproape zece miliarde de lei, reprezintă o creștere a colectării care nu s-a materializat. Scopul rectificării este să facem reglajele în așa fel încât să aducem bugetul în realitate, nu să punem sume la venituri sau să diminuăm sume de la cheltuieli, astfel încât să schimbăm atitudinea de adoptare a bugetelor care practic ne-a pus în situația în care să creștem deficitele și să trebuiască să le acoperim. Și, asta ne costă, bineînțeles!”, a explicat ministrul Finanțelor.

Potrivit Șefului de la Finanțe, rectificarea bugetară adoptată miercuri aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat, ținta de deficit inclusă este de 8,4%, iar Produsul Intern Brut avut în vedere este de 1.902 miliarde lei.

Deficit de aproape 25 de miliarde, la ultima rectificare

Proiectul de rectificare prevede că veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3,23 miliarde lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează cu suma de 27,81 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat crește cu 24,58 miliarde lei.