„Am spus cuvântul „ascultă”? Am spus eu asta? C***Ă proastă! N-am zis cuvântul „ascultă”. Am spus „ascultă”? Uită-te la cameră! Am zis asta? Nu... Am zis-o? Nu... Uită-te la cameră! Nu asculți!”, spunea Tate, conform publicației dailystar.uk.