„Din ce am înțeles de la avocați, este un grup infracțional. În 2018, la solicitarea lui, am încheiat un contrat pentru un teren de fotbal. Marica s-a obligat să facă tot, și tribuna, ce era pe acolo. Când am văzut că nu face nimic, i-am atras atenția și de aici a început totul. De multe ori i-am spus: Cipriane, ce faci acolo, caut pe alcineva... El se tot lăuda că e terenul lui. La un moment dat mi-a spus că vrea să intre și el în fundație. Nu știu ce a făcut, dar judecătoarea de la sector 1 i-a spus că nu poate să fie membru fondator. S-a adus cu aceeași cerere la alt sector și a reușit.

M-am trezit la o ședință că eu sunt doar membru onorific, eu m-am rdicat de la masă și am plecat pentru că mi-am dat seama că mi-a furat fundația. (...) Am fost prieteni, nu mai suntem. Vreau să vedem cum s-a furat fundația asta. El și-a băgat toată familia în fundație și m-a dat pe mine afară. Asta înseamnă înșelăciune, uz de fal. El crede că a căpat de mine.

E un mincinos, e un hoț, că nu știu cum să-i spun altfel. Duce în eroare pe toată lumea. Omul ăsta trebuie să facă pușcărie pentru ce a făcut”, a spus Ilie Năstase, sâmbătă, la Realitatea PLUS.

Ciprian Marica nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, însă el a spus cu alte ocazii că acuzaţiile sunt la limita ridicolului.