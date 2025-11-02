„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la "Ora Premierului" din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16.

Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României.

Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României.

Cu asigurarea întregii sale disponibilități, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea "Orei Premierului" pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, se arată în comunicare oficială de la Palatul Victoria.

Surse politice au indicat faptul că Ilie Bolojan ar avea de gând să-i sfideze pe partenerii de coaliție de la PSD, refuzând să se prezinte luni în fața Camerei Deputaților, așa cum au cerut social-democrații, eventual invocând o agendă încărcată.

Partidul AUR i-a cerut premierului Ilie Bolojan să vină în plenul Parlamentului cu date clare privind situația reală a pregătirii țării pentru iarna 2025—2026. Demersul vine în contextul scumpirii accelerate a energiei și a deficitului bugetar uriaș.

Și PSD a solicitat chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament pentru a da explicații cu privire la retragerea trupelor americane, reproșându-i „lipsa de reacție” privind „implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României”.