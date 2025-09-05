Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) nu are atribuții și nici capabilități tehnice pentru a intercepta sau asculta convorbirile telefonice ale cetățenilor, a declarat colonelul Cătălin Chirca, purtătorul de cuvânt al instituției, într-un interviu acordat în Ziarul Amprenta.

„Este vorba despre un mit”, a spus Chirca, referindu-se la percepția publică potrivit căreia STS ar fi implicat în monitorizarea permanentă a populației. „STS nu este un serviciu de informații, ci un partener tehnologic care asigură securitatea comunicațiilor autorităților și funcționarea unor sisteme critice pentru societate.”

Potrivit oficialului, instituția se ocupă exclusiv de protejarea comunicațiilor instituționale și de dezvoltarea infrastructurii IT&C pentru autoritățile publice. „Ne ocupăm cu furnizarea de servicii securizate de comunicații, dezvoltăm aplicații, sisteme și servicii de tehnologia informației. Administrăm rețele și centre de date și, nu în ultimul rând, Sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112”, a precizat Chirca.

Acesta a subliniat faptul că STS nici un poate intercepta direct convorbiri telefonice, deoarece rețelele aparțin operatorilor de telefonie mobilă.

POATE STS SĂ MUTE VOTURI DE LA UN CANDIDAT LA ALTUL

Reprezentantul STS a fost întrebat și despre speculațiile privind implicarea instituției în manipularea procesului electoral, prin presupusa "mutare" a voturilor de la un candidat la altul.

„Nu. Categoric nu. Voturile sunt numărate fizic în secțiile de votare, de către membrii desemnați ai birourilor electorale, iar rezultatele sunt consemnate în procese-verbale asumate prin consens și semnate de toți cei prezenți”, a declarat Chirca. El a precizat că aceste procese-verbale reprezintă documentele oficiale cu rezultatele votului, iar STS are rolul de a transmite și publica aceste date pe platforme accesibile publicului.

Chirca a mai explicat că sistemele informatice ale STS nu sunt folosite pentru vot electronic, ci pentru identificarea tentativelor de vot multiplu, pentru generarea de date statistice privind prezența la vot și pentru afișarea publică a rezultatelor oficiale. „Datele din procesele-verbale sunt încheiate și semnate de către membrii birourilor secțiilor de votare, iar noi asigurăm doar infrastructura tehnică pentru transmiterea și publicarea lor.”