Anca Alexandrescu: Realizezi ca orice gest pe care il faci tu, copiii se uita la tine si te copiaza, te iau ca model?

Selly: Realizez perfect. Si am realizat asta de ani de zile. Mi-am inceput cariera in online cand aveam 11 ani si am crescut treptat. nu a fost o crestere de la 0 la 100 imediat, si multumesc lui Dumnezeu pentru asta, cred ca mi-as fi pierdut capul demult daca se intampla asa. Treptat, inaintand si eu in varsta, mi-am dat seama de ce responsabilitate am. Mi-am dat seama ca sunt persoane in publicul meu care iau tot ce spun de bun. Eu nu mi-as incuraja nicodata copilul sa aibe idoli, l-as incuraja intotdeauna sa treaca prin propriul filtru orice spune oricine. Indiferent ca este cel mai abilitat om pe subiect sau indiferent ca este un om pe care il respecta foarte mult. Eu nu am avut idoli niciodata. Eu tot ce spun, tot ce fac, cantaresc foarte atent.

Anca Alexandrescu: Ti s-a urcat la cap din cauza banilor multi?

Selly: Cred ca am avut o perioada, cand aveam 17 ani, cred ca am avut perioade in care am fost arogant. Dar deja viata mea nu este despre a ma etala, si consider ca intotdeauna cand am avut perioade in care mi s-a urcat la cap, i-am avut pe parintii mei care au avut grija sa ma avertizeze, prietenii care m-au avertizat. De asta e bine ca parintii sa iti fie prieteni. Ati spus ca sunteti mama si pot sa imi imaginez ce resposabilitate imensa are o mama pentru copiii ei. E foarte important sa fii prieten cu parintii tai.

Am avut norocul sa fiu in anturaje foarte bune, cu copii foarte buni si inteligenti. Am avut o balanta, la ce sa ma raportez. Nu am fost izolat intr-o lume in care toate erau la fel. Am avut si momente in care din naivitate, aveam niste concepte greșite despre viata. Din naivitate, pe la 14-15 ani aveam conceptii despre viata pe care acum la 23 de ani nu le mai am.

Anca Alexandrescu: Ai spus ca invatamantul trebuie reformat dar ulterior ai dezvaluit ca ai renuntat la facultate

Selly: Atunci eram undeva la mijloc. Faceam si continut video si faceam si bussines. Fusesem admis la o facultate privata de administarea afacerilor. Mi-am dat seama in acel moment ca aveam asa de muta treaba. Nu neaparat ca aveam bani, si nu mai aveam timp si as pierde foarte multe oportunitati. Eu deja eram specializat in domeniul pe care il doresc. Am luat decizia pentru mine. Si am spus ca cazul meu este unul izolat. Mi-am dat seama ca nu vreau sa imi dedic ani din viata doar pentru o hartie. Eu eram deja antamat in afaceri reale la momentul respectiv. Atunci nu mai aveam cum sa merg la facultate. Pentru mine a fost o decizie buna sa nu merg la facultate. Asta nu inseamna ca oricine face bani de tanar nu ar trebui sa faca o facultate.

Nu recomand nimanui sa renunte la facultate decat daca considera ca este deja specializat in domeniu, cazuri foarte rare. 99 la suta dintre tineri ar trebui sa urmeze cursurile unei facultati unde chiar isi doresc, nu impinsi de la spate.

Anca Alexandrescu: M-a deranjat foarte tare ca parinte, afirmatia ca nu moare nimeni de la un joint

Selly: Vreau sa clarific. consider ca toate drogurile sunt o amenintare reala si un flagel. O problema care trebuie adresata. Toate drogurile sunt distructive, consider ca sunt o amenintare reala si se raspandeste in randul tinerilor. E o problema care trebuie rezolvata. Nu se fac suficiente lucruri. Orice campanie e binevenita. Consider ca nu se fac suficiente campanii. Prioritatea numarul 0 trebuie sa fie combaterea.

Anca Alexandrescu: Ai fost vreodata tentat sa te droghezi? au existat oameni care s-au drogat in anturajul tau?

Selly: Nu stiu daca pot spune ca am fost tentat sa ma droghez. Am vazut si auzit genul asta de cazuri, dar am vazut cazuri de genul asta in liceu, mi s-au relatat cazuri de genul asta. Stiti cum este, nun sunt un expert in combaterea problemei acestea cu drogurile, dar de regula in orice piata comerciala, oferta e dictata de cerere. La droguri e invers: daca oferta e una foarte mare, atunci creste si cererea, pentru ca este o substanta care da dependenta.

Anca Alexandrescu: Esti dispus sa te implici in aceasta campanie?

Selly: Suta la suta. Si am facut o campanie antidrog, impreuna cu Agentia Nationala Antidrog. Sunt dispus sa ma implic in orice alta initiativa de acest fel, intotdeauna am transmis acest mesaj si am oincurajat oamenii sa nu fie niciodata tentati sa incerce asa ceva,pentru ca este cu siguranta un drum care duce spre distrugere. Dar dincolo de a descuraja consumul, dincolo de a face campanie impotriva consumului, atata timp cat drogurile vor fi uspr de gasit si usor de obtinut, fenomenul acesta va continua, din pacate.

Anca Alexandrescu: Ai dat de bani foarte multi, ti-ai luat niste masini foarte scumpe, doua dintre ele sunt foarte scumpe, te-ai urcat in masina, ai facut 230 km/oră și ai ramas fara permis

Selly: E un exemplu prost pe care l-am dat, am fost inconstient, am incercat sa fiu cat se poate de atent la orice fac in zona de activitate publica, daca m-as intoarce in timp cu siguranta nu as mai merge cu viteza aia in primul rand pentru viata mea si pentru viata celorlalti participanti la trafic. De ficecare data, in orice contact cu publicul, am fost foarte atent la tot ce am spus si tot ce am facut. Din pacate, in viata privata, am avut o scapare de genul asta. Am mers cu viteza, nu am niciun fel de scuza, nu am incercat sa ma scuz in niciun fel.

Anca Alexandrescu: Cum te simti cand tinerii aia multi strigau Selly presedinte? Ai de gand sa intri in politica?

Selly: Nu am niciun plan sa intru in politica, Absolut niciun plan de a face acest lucru. Este posibil ca un la punct distant din viata mea, habar nu am, la 50 de ani, la 45 de ani sa iau in calcul o astfel de cariera politica. Cred ca singurul moment in care as lua 1% in calcul sa intru in politica ar fi atunci cand as fi suficient de realizat material.

Anca Alexandrescu: Consideri ca politicienii au intrat in politica pentru a face bani?

Selly: Probabil ca unii dintre ei da, nu stiu, nu ii cunosc personal. Eu nu vreau sa intru in politica infometat. Nu vreau sa intru in politica si sa am nevoie de bani, sa simt nevoia banilor, nu vreau sa pot fi cumparat. Nu as intra niciodata in pentru a-mi urmari un interes personal, cum ar fi acela de a face bani. Consider ca in Romania acest fenomen este foarte raspandit, din pacate. Sunt multi oameni care sunt in functii publice si care au in paralel doua interese: interesul de serviciu si interesul personal. E un lucru toxic, un lucru grav.

Anca Alexandrescu: Te-au curtat politicieni romani ca sa se foloseasca de priza ta la tineri? Ai simtit lucrul asta?

Selly: Au existat incercari, au existat persoane care au incercat sa intre in legatura cu mine sa ii ajut in diverse feluri, cu promovarea, dar nu as face niciodata asta, nu m-as compromite niciodata. Chiar daca ar fi un candidat in care eu personal as crede, as evita sa il sustin public.

Anca Alexandrescu: Te intreb pentru ca foarte multa lume a interpretat ca prezenta ta la reuniunea NATO din America a avut legatura cu viitoarea candidatura a lui Mircea Geoana la prezidentiale

Selly: Nicidecum. Eu am fost la NATO invitat de sediul din Bruxelles a NATO, invitatia a venit pe email.

Anca Alexandrescu: Dar cu domnul Geoana ai vorbit vreodata?

Selly: Am vorbit cu domnul Geoana

Anca Alexandrescu: Ai mai vorbit si cu alti politicieni?

Selly: Da, asta vreau sa spun. Adica nu e un caz singular. Cunosc multa lume. Dar invitatia nu a venit de la domnul Geoana. L-am cunoscut și pe domnul Ponta. În cazul lui Geoana si Ponta nu am simtit ca vor sa ma foloseasc pentru imagine

Anca Alexandrescu: Te-am vamzut vorbind la acea reuniune NATO, si spuneai asa: reprezint o armata mai mare decat NATO. Ce ai vrut sa spui cu asta?

Selly: Am vrut sa spun ca tot ce inseamna mediul online, fiecare om care are un cont pe social media nu doar tinerii, dumneavoastra eu, toți oamenii din acest platou, fiecare om care are un cont pe social media poate fi folosit ca o arma de catre cineva care stie cum sa faca acest lucru. Fiecare dintre noi poate raspandi dezinformare. Si atunci da, NATO reprezinta o alianta militara cu atat de multe tari, care impreuna au un numar imens de soldati. Dar armata asta a online-ului, din care facem fiecare parte, e mai mare decat atat. SI in contextul in care in toate conflictele globale dezinformarea este folosita intens si si campaniile de dezinformare sunt folosite ca o arma, noi toti reprezentam soldati, daca nu ne dam seama ca suntem dezinformati, suntem soldati in aceasta armata a dezinformarii. Aceasta armata a informatiei, de fapt, care poate fi folosita si pentru lucruri bune. Fiecare dintre noi poate raspandi si informatii corecte.

Anca Alexandrescu: Ce ai invatat din ceea ce s-a intamplat la festival? Ce n-ai mai repeta ce a fost gresit, ce vei face anul viitor ca sa nu mai fie cum a fost anul acesta, pentru ca ati avut si laude, ati avut si foarte mute critici

Selly: Am invatat foarte multe, dupa orice eveniment orice organizator invata foarte multe. Chiar am facut o sedinta duminica astain care am facut bilantul tuturor lucrurilor care trebuie schimbate. In primul rand, tot ce inseamna partea de backstage trebuia facuta mult mai bine si optimizata mult mai bine

Anca Alexandrescu: Te referi la faptul ca au avut acces pe scena, de exemplu, domnul Andrew Tate si faptul ca s-a fumat pe scena?

Selly: Da, vreau sa fie foarte clar, nu mi-am dorit nicio secunda si n-am avut niciun interes, nu ma ajuta cu absolut nimic sa urce fratii Tate pe scena, care nu faceau parte din program, nu fusesera anuntati. Nu mi-am dorit nicio secunda ca Wiz Khalifa, care de altfel a avut un show foarte bun pana in acel moment sa fumeze un joint pe scena. Pentru aceste lucruri raspunderea este in primul rand, in cazul Tate, raspunderea este a celui care l-a chemat, in cazul Wiz Khalifa raspunderea este a lui ca a consumat, dar consider ca si noi puteam sa optimizam mai bine partea de backstage, puteam sa avem filtre mai bune. In cazul cu Andrew Tate, cred ca era prevenibil. In cazul cu Wiz Khalifa, cred ca era o chestie care tinea nu numai de noi, si de autoritatile statului, pentru ca nu fac eu perchezitia artistului. O face o firma de paza.

