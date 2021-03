Idei de costume si sacouri pentru barbati in primavara lui 2021 (P)

Ce pastram in garderoba in primavara lui 2021? Mergi la un eveniment? Asigura-te ca ai macar un costum ca cele de mai jos:

Costumul albastru, cea mai buna alegere pentru orice eveniment

Un costum albastru barbatesc este cea mai buna alegere pentru garderoba oricarui barbat. Acesta iti contureaza forma corpului si iti va oferi un look premium. In materie de costume barbatesti putem spune ca cele din bumbac sunt in mod sigur cea mai buna alegere vestimentara pe timp de primavara, ele oferindu-ti mobilitate, sunt confortabile si sunt foarte usor de purtat. Partea cea mai buna atunci cand iti achizitionezi un costum albastru este ca-l poti purta atat la un eveniment corporate, cat si la o petrecere sau la o nunta.

Costumul gri deschis

Sa porti gri nu inseamna sa nu ai personalitate. Din contra, inseamna ca ai un stil vestimentar bine conturat si iti place sa abordezi stiluri diferite. Un costum gri deschis va fi in mod sigur o alegere foarte inspirata. Mai mult decat atat, poti sa optezi pentru un costum gri cu imprimeu in dungi sau in carouri si vei putea astfel sa porti costumul la o multitudine de evenimente.

Sacoul e alaturi de tine in fiecare zi. De aceea, este important in ce sacouri barbatesti alegi sa investesti.

Sacouri casual

Sacourile casual sunt cea mai buna optiune vestimentara in foarte multe situatii, mai ales daca iti place sa pui accent pe confort si stil. Sacourile casual pot fi purtate atat la jeansi, cat si la pantaloni Chinos asa ca ai toate motivele sa investesti in cateva modele. Este foarte important insa sa tii cont de sezon si de tendinte, astfel incat sa porti sacouri in care te simti bine si care sunt potrivite pentru evenimentele unde vrei sa le porti.

In sezonul cald este recomandat sa investesti in sacouri realizate din materiale mai subtiri, cum ar fi bumbac si in, iar in ceea ce priveste alegerea culorilor poti sa optezi pentru orice nuanta, in special pentru cele deschise, cum ar fi roz, verde, mov deschis, bleu, crem sau chiar alb.

In ceea ce priveste alegerea modelului, sacourile casual pot fi uni, astfel incat sa le poti asorta cu usurinta sau pot sa fie cu diferite imprimeuri. Un exemplu foarte bun sunt imprimeurile in carouri, care sunt mai potrivite pentru a le purta toamna, insa exista si o varietate de sacouri in carouri pentru sezonul cald. Pentru un look fresh de primavara poti cauta sacouri in carouri mai mari si care au culori deschise.

Culorile care iti asigura un stil vestimentar impecabil

Sfatul nostru: Daca nu iti place sa adopti noi trenduri si preferi un stil mai simplu, investeste in culori clasice. Sacourile bleumarin, gri si albastre sunt o alegere vestimentara foarte buna.

Sacouri business

Daca lucrezi in mediul de afaceri, sacourile business trebuie sa inlocuiasca sacourile casual. Este bine cunoscut faptul ca un barbat de succes se face remarcat in primul rand datorita tinutelor pe care le abordeaza, imaginea fiind completata de atitudine, comportament si modul in care comunica intern si extern.

Si in cazul sacourilor barbatesti business exista o varietate de modele si culori, insa noi iti recomandam sa optezi pentru cele clasice, in culori precum navy, gri inchis si albastru. Acestea te vor ajuta sa ai un look potrivit pentru mediul de afaceri.

Sacouri elegante

Sacourile elegante sunt piese vestimentare in care e bine sa investesti, indiferent ce stil vestimentar ai.

Desigur, cand vorbim despre sacouri barbatesti in care trebuie sa investesti, este important sa mentionam ca trebuie sa respecti in continuare cateva reguli de stil. Sacourile bleumarin si albastre raman alegeri clasice, care sunt potrivite pentru a le purta la diferite evenimente.

Daca vrei sa te faci remarcat, poti sa porti o vesta colorata la un sacou intr-o culoare basic. De exemplu o vesta barbateasca roz la un sacou bleumarin ar construi o tinuta cool si de efect!

Indiferent ce sacouri preferi sa porti, fie ca este vorba de sacouri casual, elegante sau business, este extrem de important sa alegi modele croite pe masura ta. Sacourile care au o croiala slim fit sunt cele mai potrivite, deoarece ele urmeaza linia corpului si te ajuta sa ai un look demn de admirat.

Si nu uita: iti sta bine numai cu ceea ce iti place cu adevarat sa porti!

