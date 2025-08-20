Furt de 10.000 de lei

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 9 spre 10 august, când individul a intrat prin efracție într-un club de airsoft. De acolo a plecat cu trei arme de tip airsoft, două aparate de măsurat puterea de tragere și mai multe unelte electrice, valoarea prejudiciului fiind estimată la aproximativ 10.000 de lei, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Hoțul nu a apucat să valorifice prea mult din bunurile furate. El a fost surprins în flagrant, pe Șoseaua Mangaliei, în timp ce încerca să vândă unul dintre obiectele sustrase.

Bunurile, găsite ascunse într-o clădire părăsită

În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că bărbatul ascunsese o parte din pradă într-un imobil dezafectat din apropiere. Acolo au fost găsite armele de airsoft furate și alte obiecte cu valoare probatorie

Individul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Constanța. El este acum cercetat pentru furt calificat.