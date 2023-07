Vestea bună adusă de horoscopul zilei este aceea că orice neintelegeri anterioare se pot rezolva prin comunicare. In cele din urma, Luna emotionala se muta in Sagetator, luand putina greutate de pe umeri si ajutandu-ne sa crestem din greselile noastre.

Horoscop zilnic BERBEC

Bine ai venit inapoi in lumea celor care traiesc. Ai fost asa de preocupat cu intrebari existentiale in ultimul timp incat ai pierdut din vedere ideea de baza despre a da drumul la ceea ce este si a te bucura de ce iti ofera viata la momentul prezent. Acum ca esti mai mult in acord cu prezentul vietii tale curente, poti fi in stare sa recunosti si apreciezi bucuria pe care o gasesti din fiecare clipa. Este o descoperire importanta, bravo !

Horoscopul zilei TAUR

O cunostinta se poate simti cam abatut azi, poate vede doar aspectele negative din tot. Poate ca trebuie sa ii auzi plangerile toata ziua, fapt ce iti coboara si tie nivelul de energie. Probabil ca nu se a lasa inveselit deci e bine sa simti cand iti pierzi timpul. Spune ca esti ocupat si ca vorbiti mai tarziu. Maine probabil ca va fi deja remontat. Oamenii acestia… ! Tu ai intai grija de tine. Daca tu nu o faci, cine sa o faca ?

Horoscop azi GEMENI

Eforturile tale pe plan domestic cu siguranta isi culeg acum roadele. Casa ta arata minunat. Toti care intra spun acest lucru. Unii musafiri reasteptari pot trece pentru un scurt salut si pot ramane la cina. Tu esti o gazda naturala, gratioasa precum si un bun bucatar. Cine poate blama musafirii ca vor sa ramana ? Fii atent insa ce comunici si cum comunici pentru a mentine armonia.

Horoscop zilnic RAC

Poate ca viata ta domestica nu este asa de lina precum ai dori azi. Nu sunt prea multe de facut decat sa iei ziua asa cum este si sa te straduiesti sa fii cat poti tu de pozitiv. Pot fi anumite intarzieri, bruiaje, alarma care nu suna. Da vina pe planete si nu lasa inconvenientele minore sa te supere prea mult. Imaginea de ansamblu este in mare masura de culoare roz.

Horoscopul zilei LEU

O intalnire destinata unor scopuri spirituale sau de studii ori dezvoltare personala pot degenera intr-o cearta exploziva intre unii membri. Ei nu se inteleg pe niste aspecte si nu ai cum tu sa ii faci sa ajunga la un acord. Foloseste-ti abilitatile de lider sa calmezi spiritele chiar daca fiecare continua sa o tina pe a sa. Schimba subiectul spre ceva neutru. Oricine poate relua discutii cand exista mai mult calm in energiile planetare. Azi nu e o asemenea zi.

Horoscop azi FECIOARĂ

O iesire placuta poate avea unele intarzieri sau amanari din cauza unor evenimente total in afara controlului tau. In loc sa te deranjeze, tu si prietenii tai puteti profita de oportunitate si sa faceti ceva total diferit si neconventional. Puteti merge la un restaurant la care nu ati fost, la un film pe care nu il aveati in plan. Oricare ar fi situatia ta, retine ca azi este o perfecta ocazie sa incerci sa faci o delicioasa limonada atunci cand primesti un cos plin cu lamai.

Horoscop zilnic BALANȚĂ

Un eveniment social aflat in planurile tale s-ar putea sa nu fie cel mai placut loc unde ai fost pana acum. Posibil ca cineva de acolo sa spuna sau faca ceva care sa deranjeze alti participanti. Tendinta poate sa iti fie sa oferi sustinere gazdei insa cel mai bine este sa iti vezi de treburile tale si sa nu te amesteci in nimic, cine stie in ce mai degenereaza lucrurile. Azi e o zi in care sa fii atent de ce, cat si cum comunici.

Horoscopul zilei SCORPION

O eliberare subita si neasteptata de tensiune poate veni spre tine azi. ceva care te-a restrictionat si ti-a limitat cresterea va disparea si vei dori sa alergi pe strazi strigand “Slava Domnului !”. De acum inainte, unele dorinte pe care a trebuit sa ti le reprimi pot incepe sa se manifeste in viata ta, scrie Sfatul Parintilor. Una din ele se refera la o noua portie de iubire. Ce ar mai fi de spus ? Suna bine!

Horoscop azi SĂGETĂTOR

Daca imprastii cuvintele despre unele concepte in care crezi foarte tare iti vei ocupa aproape intreaga zi. Ai putea sa faci si ceva cercetari in plus, ai putea sa scrii despre asta, ai putea sa vorbesti oamenilor intr-un curs sau o discutie de grup de vreun fel. Oricum, va fi placut si informativ. Singurul aspect la care sa fii atent este sa nu fii prea agresiv pentru unii membrii ai audientei tale. Ramai obiectiv si joaca totul rece si detasat.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Te-ai simtit cu abilitati psihice recent ? Ai avut un vis pe care il crezi premonitie ? Orice inspiratie divina primesti astazi nu va fi impachetata intr-un simbolism complicat ci iti va fi livrata direct si la obiect, usor de inteles. Scrie totul pe masura ce vine. Va fi placut sa verifici mai tarziu. Singurul aspect la care sa fii atent : sa nu implici si pe altcineva, oricum nu o figura publica pe care o admiri, pentru ca ar putea fi deranjant pentru altii. Ce iti spune inspiratia foloseste doar pentru tine. Fii pregatit!

Horoscopul zilei VĂRSĂTOR

Esti pregatit pentru ceva nou si diferit acasa. Poate fi ceva asa de simplu precum o redecorare in sufragerie sau sa incepi o minora renovare la baie sau poate fi vorba de o refacere majora a relatiei tale. Orice ar fi, tine minte ca orice plan care remodereaza, indiferent ca este ceva fizic sau emotional, beneficiaza de energia noului si claritatii care este asa de benefica in viata oricui. Vei fi multumit de rezultatul final, mai ales daca faci totul cu o stare pozitiva.

Horoscop azi PEȘTI

Visele si viziunile ar trebui sa puna o lumina mai clara pe unele subiecte mai dificile pe care incerci sa le rezolvi in ultimul timp, iar drept rezultat le poti face chiar sa dispara. Asta va fi mai mult decat o usurare pentru tine, este o binecuvantare. Prietenii tai vor dori sa te scoata sa sarbatoriti dar posibil ca in schimb sa fii acasa linistit pe canapea, gandindu-te multumit la ce e nou. Deschide o sticla de vin, pune muzica preferata si relaxeaza-te. Meriti.

