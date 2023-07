Astrele ne influenteaza multe aspecte ale vietii, de la alegerea carierei pana la compatibilitatea cu partenerul. In ceea ce priveste aceasta problema din urma, latura sexuala reprezinta o parte importanta a unei relatii, intrucat ea contribuie la mentinerea apropierii intre parteneri, consolidand legatura dintre ei. Se pare ca alinierea planetelor joaca si din acest punct de vedere un rol foarte important. Asadar, o anume configuratie existenta pe cer in momentul in care te-ai nascut iti poate influenta instinctul sexual, facandu-te sa te comporti intr-un anumit fel in intimitate.