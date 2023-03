Berbec

Comunicarea nu va fi foarte fluentă in aceste zile, dar asta nu înseamnă ca nu vei avea puterea de a stapani orice neînțelegere ce apare in calea ta. Tu poti fi tu insuti, poti vorbi din centrul si esența fiintei tale si tot sa fii suficient de bun pentru intreaga lume in care traiest, scrie sfatulparintilor.ro.

Ceea ce ai tu de livrat este sa fii sincer si foarte clar. Aduna toate detaliile inainte de a le impartasi cu cei care si asa au o dificultate sa te urmareasca. Dedica-te relatiilor imporante, pentru ca ele iti dau adevarata putere de a straluci in lumea exterioara.

Taur

Stiai ca doar 4% din pamant are pamant in exact punctul opus al planetei ? Asta spune multe despre abilitatea de gasi pe cineva sa fie ca o oglinda zilele acestea. In cazul tau, acum plutesti intr-o lume interioara a ta care iti lasa putin spatiu pentru conexiunile materiale necesare implinirii nevoilor tale. Crede, asa ca un Peste adevarat, in abilitatea ta de a crea si manifesta ceea ce iti doresti cu adevarat. Convingerile iti pot sta in drum, facandu-te mai slab decat trebuie sa fii. Pune-le la indoiala la fiecare pas, ca sa poti construi puterea de a privi viitorul cu capul sus.

Gemeni

Sunt zile in care este bine sa te gandesti la finante, la aspecte practice si la toate acele idealuri ale tale care depind de starea ta mentala si de impamantarea ta de zi de zi. Fa tot ce poti pentru acest moment ca sa iti fie bine si lasa ingrijorarile pentru viitor deoparte. Atentia pe care nu ai primit-o cand trebuia poate veni sa te bantuie ca sa o vezi si vindeci. Nu ridica prea multe steaguri daca nu esti sigur despre alegerile tale si nu intelegi prea clar situatiile in care esti.

Rac

Lumea exterioara pare stresanta si simti nevoia sa stai in stare de bine si confortabil in interiorul casei, in zona de siguranta ce te protejeaza de lucrurile pe care nu le poti infrunta inca. Respecta-ti limitele si nu forta sa sari prea multe ziduri. Unele presiuni sunt setate doar in mintea ta. Reaminteste-ti ca nu ai de facut nimic care nu te face sa te simti bine, chiar daca ti-ar aduce anumite beneficii.

Leu

Ceea ce crezi despre lume si istoria sa se poate dovedi a fi foarte diferit decat anticipai, iar asta va face ca totul sa fie mai usor si clar pentru viitor. Pe masura ce iti schimbi perspectiva si vezi evenimentele din trecut exact asa cum au fost, lectiile iti vor fi invatate si te vei putea duce mai departe in viata mult mai liber. Nu ai de ce sa stai in propria ta cale si sa duci batalii care nici macar nu mai sunt deloc batalii.

Fecioară

Petrece un timp singur, intr-o contemplare care te satisface si te calmeaza. Este timpul ca lumea ta cu vise sa se activeze, pe masura ce te muti intr-o alta stare a mintii si respiri profund, eliberand orice veche durere.

In aceste zile de weekend, vei simti un nou ciclu de emotii cum rasare. Lucruri care te enerveaza cel mai mult se vor dovedi a fi cele mai benefice pentru cresterea ta personala si vei ajunge sa simti compasiune pentru oameni care nu iti vor intelege pozitia.

Balanța

Desi unele lucruri din preajma ta par a se destrama, tu te descurci bine si intelegi scopurile lor in viata. Desi stresul te poate domina la un moment dat, vei putea vedea lucrurile clar si vei fi pregatit sa ii faci fata exact asa cum este, cu o minte deschisa.

Cauta solutii acolo unde chiar este nevoie de ele, gasind calea de mijloc si un punct de echilibru pentru oameni care sunt mult mai stresati sau necajiti acum. Totusi, asigura-te ca ai destul timp pentru tine, sa te regenerezi si sa te conectezi cu acele energii benefice ce iti imping corpul si sufletul inainte.

Scorpion

Impactul anumitor evenimente din viata ta merge departe si influenteaza toate domeniile ce te preocupa acum. Gandeste-te la subiecte de familie si la preocuparile pe care le ai si care te-au facut persoana care esti astazi si abordeaza-le cu o minte deschisa.

Sunt posibile relatii secrete sau pacturi pe care nu prea vrei sa le faci cu oameni care nu sunt suficient de curajosi sa infrunte lumea. Este de foarte mare importanta sa ramai sincer cu tine indiferent ce se intampla intre oamenii ce te inconjoara.

Săgetător

In fata ta ai clipe in care poti simti prieteniile. Unele se pot destrama, facand loc pentru altele noi care sa inceapa. Nu impinge prea tare pentru relatii stabile daca ele nu sunt facute sa reziste de la bun inceput. De tine depinde sa stabilesti care este calea pe care vrei sa o urmezi. Ceva in legatura cu casnicia sau cu un parteneriat important ce se anunta promitator trebuie revizuite. Fa tot ce poti sa indrepti lucrurile si gandeste-te si la ce ai gresit tu. Este posibil sa fie nevoie sa abordezi totul diferit.

Capricorn

Poti avea o dificultate in a te exprima asa cum vrei. Dorinte constante pot exploda in flacari si tot ce ai incercat sa inghiti impotriva vointei tale poate iesi in tot felul de forme. Inconjoara-te cu prieteni buni si cei ce iti inteleg motivele si intentiile indiferent de tonul vocii.

O reintoarcere spre subiecte din trecut pe care acum sa le abordezi cu atentie si blandete poate duce la o eliberare si poate da un impuls energetic necesar pentru a sparge un zid. Tot ce sta in calea ta este doar o consecinta a alegerilor trecute si a umbrelor ascunse in debarale.

Vărsător

Se poate dovedi ca unele lucruri pe care le-ai facut in trecut servesc unui scop mult mai larg si sunt un stalp pentru cresterea ta viitoare. Nu ai de facut mai nimic decat sa fii tu insuti la acest moment, pentru ca asta poate fi suficient ca sa infrunti orice demoni ai trecutului.

Fa-te mai puternic crezand in ce simti acum bun in inima ta. Cu cat te apropii mai mult de lumea ta emotionala, cu atat iti este mai usor sa te relationezi la altii in puritate, intelegandu-le aspiratiile, calitatile si slabiciunile.

Pești

Tu esti stabil convingerilor tale morale si nu iti poti scoate din cap gandul ca este ceva in neregula cu felul in care altii abordeaza munca si etica. Fii constient ca suntem cu totii diferiti si trimisi aici cu sarcini diferite de descoperit si rezolvat.

Unele ecuatii sunt asa de simple precum este albul si negrul de recunoscut, in timp ce altele sunt ciudate si nu au pic de sens. Tine-ti mintea deschisa la solutiile care sunt neobisnuite. Ceea ce ai nevoie este de mai multa diversitate in rutina zilnica si mai multa culoare in relatiile tale.