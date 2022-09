Fosta Primă Doamnă a apărut într-o emisiune TV, alături de fiica sa Chelsea Clinton, în vârstă de 42 de ani.

În cadrul interviului, cele două au luat parte la o provocare mamă-fiică, în cadrul căreia trebuiau să răspundă la o serie de întrebări puse de Fallon.

La un moment dat, în timpul segmentului, Clinton, în vârstă de 74 de ani, a fost întrebată despre "cea mai nebună amintire a ei din vacanța de familie".

Luându-și o secundă pentru a se gândi, Hillary Clinton și-a amintit de momentul în care ea și Bill au reușit să o lase pe Chelsea la Kremlin, cândva în timpul mandatului lui Bill, din 1993 până în 2001.

„Sper ca ea [Chelsea] să nu-și amintească acest lucru, pentru că a fost destul de traumatizant", a precizat fostul secretar de stat.

„Am dus-o în Rusia atunci când am mers într-o vizită de stat, când Bill era președinte, și au avut loc despărțirile oficiale, așa că Bill și cu mine am fost conduși în Bestie, limuzina mare, pentru a ne îndrepta spre aeroport, fără să știm că am lăsat-o în urmă. Adică, vă puteți imagina cum ar fi să-mi las singurul copil la Kremlin? Mai ales cu tot ce s-a întâmplat?", a mai povestit Hillary Clinton.

Ulterior, moderatoarea emisiunii a întrebat-o pe Chelsea care este cea mai nebună amintire din vacanța ei de familie, la care a amintit și momentul în care a fost abandonată la Kremlin.